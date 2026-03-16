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Fsn: Nuoto - Campionati Regionali Primaverili Emilia Romagna – Riccione 6/8 e 13/15 marzo

16 mar 2026
Fsn: Nuoto - Campionati Regionali Primaverili Emilia Romagna – Riccione 6/8 e 13/15 marzo

Un bilancio positivo che vede la nostra squadra protagonista di ottime prestazioni e nuovi traguardi.

Il gruppo dei qualificati ai Campionati Italiani si allarga ulteriormente: Sara Fanti e Ilaria Ceccaroni staccano il pass nei 100 stile libero, mentre Margherita Gregoroni arricchisce il suo programma centrando il tempo limite anche nei 200 misti e nei 400 stile.

Il weekend è impreziosito da due nuovi record sammarinesi Assoluti:
Ilaria Ceccaroni brilla nei 100 stile con il tempo di 56"63.
Margherita Gregoroni firma il primato nei 200 misti in 2'23"69.

Splendida prova di squadra per le nostre ragazze nella staffetta mista categoria Cadette: Gregoroni, Bastianelli, Boldrini e Ceccaroni.
Al termine di un acceso testa a testa, agguantano la medaglia d’oro e conquistano il titolo di Campionesse Regionali (Ceccaroni in ultima frazione stampa un bel 55"90!).

RIEPILOGO MEDAGLIE del secondo week-end (che si aggiungono alle 3 vinte nel primo)

ORO
400 stile – Margherita Gregoroni (qualificata ai Campionati Italiani)
200 misti – Margherita Gregoroni (qualificata ai Campionati Italiani)
100 stile – Ilaria Ceccaroni (qualificata ai Campionati Italiani)
4x100 mista Cadette – Gregoroni, Bastianelli, Boldrini, Ceccaroni

ARGENTO
100 rana – Marta Bastianelli

BRONZO
100 stile – Filippo Sbrozzi
100 stile – Sara Fanti (qualificata ai Campionati Italiani)

Eccellenti tutti gli atleti e lo staff tecnico guidato da Luca Corsetti.
Prossimo appuntamento nel week-end in arrivo a Livorno per il meeting nazionale. A questo seguiranno i Criteria (Campionati Italiani Giovanili primaverili per anno di nascita) a Riccione.

C.s. FSN





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