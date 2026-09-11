FSRS: Beatrice Casarin, esordio europeo da applausi: ottavo posto a Ponte di Legno

FSRS: Beatrice Casarin, esordio europeo da applausi: ottavo posto a Ponte di Legno.

Una prima esperienza europea affrontata con determinazione e maturità per la giovane atleta sammarinese della Federazione Sammarinese Roller Sports Dopo il brillante secondo posto conquistato a Misano Adriatico al Memorial Filippini & Dall’Acqua, Beatrice Casarin ha compiuto un ulteriore importante passo nel suo percorso sportivo partecipando al Campionato Europeo di Pattinaggio Artistico, disputato a Ponte di Legno dal 29 agosto al 10 settembre. Per la giovane atleta sammarinese si è trattato della prima partecipazione a una competizione europea, un’esperienza di grande valore sportivo e personale che Beatrice ha saputo affrontare con concentrazione e determinazione. Inserita nella categoria Cadetti B, Casarin ha chiuso il Campionato Europeo con un prestigioso 8° posto nella classifica finale, dopo aver ottenuto il 7° posto nello Short Program e l’8° posto nel Long Program. Un risultato importante, soprattutto considerando il valore e il livello della competizione, che ha visto in pista giovani atlete provenienti da diverse nazioni europee. Al di là della classifica, a lasciare particolarmente soddisfatta la Federazione Sammarinese Roller Sports è stato il modo in cui Beatrice ha saputo vivere e affrontare questa prima esperienza internazionale. In un contesto nuovo e ricco di emozioni, la giovane atleta è riuscita a mantenere la concentrazione, gestire la tensione e scendere in pista esprimendo tutta la propria passione. Ogni elemento dei suoi programmi ha raccontato il lavoro svolto durante la stagione e la voglia di mettersi alla prova su un palcoscenico così importante. Una prestazione che ha regalato grande soddisfazione a tecnici, famiglia e a tutta la realtà sportiva sammarinese. Per Beatrice, dunque, l’ottavo posto europeo rappresenta non soltanto un risultato da ricordare, ma soprattutto un’importante tappa di crescita e un punto di partenza per il futuro. Una prima esperienza europea che, senza dubbio, Beatrice porterà nel cuore e che aggiunge un nuovo tassello al percorso di crescita del pattinaggio artistico sammarinese.

C.s. FSRS

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