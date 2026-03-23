Fsrs: "Esperienza e crescita al Conero per le atlete del roller"

Trasferta ricca di emozioni e nuove esperienze per le atlete Melissa Cesarini ed Eleonora Olivieri, accompagnate dal tecnico Matilde Terenzi, impegnate nella competizione di roller al Conero, svoltasi nelle giornate del 21 e 22 marzo. La prima giornata è stata dedicata alla disciplina “classic”, dove Melissa Cesarini ha affrontato la sua prima gara in questa specialità. Nonostante la preparazione limitata, dovuta alla vicinanza dell’evento che non le ha permesso di provare a lungo il programma, Melissa ha dimostrato grande determinazione. Una caduta durante l’esecuzione le è costata diverse penalità, ma la giovane atleta ha saputo gestire con maturità l’ansia della competizione, reagendo con carattere e portando comunque a termine una prova positiva. La seconda giornata ha visto invece le atlete impegnate nella disciplina “battle”. Per Eleonora Olivieri si è trattato del debutto assoluto: ha affrontato la gara con sangue freddo, eseguendo i trick in modo corretto, nonostante qualche piccola imprecisione. Anche Melissa è scesa in pista in una batteria particolarmente competitiva, riuscendo comunque a completare le proprie run, pur con qualche passaggio non valido. Il percorso di entrambe si è fermato ai sedicesimi di finale. Nella classifica finale della battle, sia Eleonora Olivieri che Melissa Cesarini hanno chiuso al 19° posto, mentre nella classic Melissa ha ottenuto il 22° posto. Al di là dei risultati, il trofeo si è rivelato un’importante occasione di crescita: le atlete hanno potuto sperimentare discipline mai affrontate prima in gara, accumulando esperienza preziosa in vista dei prossimi appuntamenti. Matilde Terenzi ha commentato: "Lo sguardo è ora rivolto al campionato regionale, dove le ragazze arriveranno più preparate e consapevoli delle proprie capacità. Il bilancio della trasferta è decisamente positivo e la soddisfazione per l'esperienza vissuta non è mancata"

C.s. FSRS







