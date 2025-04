FSRS: "Giovannelli e Terenzi in trasferta ad Aversa"

Nelle giornate del 19 e 20 aprile Michele Giovanelli, tecnico di secondo livello, insieme a Matilde Terenzi, atleta tra le migliori nel ranking mondiale di Slide, entrambi atleti della Federazione Sammarinese Roller Sports, si sono recati ad Aversa presso la società sportiva "ASD Quelli del Pattinaggio", per tenere uno Stage di Slide. Michele e Matilde hanno condiviso con la società organizzatrice le capacità acquisite per aiutare a formare gli atleti napoletani nella loro crescita sportiva. Il Presidente Raffaella Galoppo commenta: "Con Michele Giovanelli e Matilde Terenzi sono state due giornate intense, e che dire bravura, professionalità, umiltà, semplicità , dedizione pura a tutti i nostri ragazzi, quasi da correre il rischio di perdere il treno. Personalmente sono contentissima di questa nuova esperienza, un'esperienza di arricchimento profondo, un grazie al nostro allenatore Kimon Fusco che lo ha permesso....". Non da meno sono state le emozioni vissute da Matilde e Michele: "L'eccezionale ospitalità e l'impeccabile organizzazione che hanno caratterizzato i due giorni di Stage di Slide ospitato da Raffaella Galletti e condividere questa esperienza formativa con i questi atleti, il cui impegno e talento hanno reso le sessioni intense e altamente produttive. La struttura, unita alla dedizione del staff tecnico e alla calorosa accoglienza, ha creato le condizioni ideali per un lavoro di qualità, favorendo un profondo lavoro tecnico e umano".

C.s. FSRS