Fsrs: grande successo al Trofeo Titano

Nelle giornate dell' 8 e 9 Marzo alla palestra della scuola elementare di Acquaviva si è svolto il Trofeo Titano. La competizione vedeva nel suo interno tre tipologie di gare: il CAMPIONATO NAZIONALE SAMMARINESE, riservato agli atleti del Titano, il TROFEO TRE TORRI, riservato agli atleti che hanno iniziato a pattinare nella stagione sportiva in corso, e il TROFEO CASTELLI, riservato agli atleti che hanno già preso parte a gare promozionali. Grande è stata la partecipazione delle società sportive dell'Abruzzo che hanno accettato con gioia l'invito alla competizione sammarinese. Per il Campionato Sammarinese si sono fregiati del titolo di Campione Sammarinese Fabio Bernardini, cat, divisione nazionale D, Elisa Benedettini, cat allievi, Sarah Pierini, cat esordienti B gr 1, Maggiore Martina, cat esordienti B gr 2, Evelyn Quercia, cat esordienti regionali A, Giulia Santi, cat, giovanissimi B gr 1, Mattia Benedettini, cat giovanissimi B gr 2, Greta Tura, cat giovanissimi gr 3, Viktoria Skorokyrzha , cat giovanissimi A gr 1, Camilla Patelli, cat giovanissimi A gr 2. Il Trofeo Tre Torri ha visto nella categoria Montale 2015-2016 la medaglia d'oro di Tamagnini Agnese e nella categoria Montale 2018-2019 la vittoria di Mazza Gaia. Per la categoria Montale e per il Trofeo Castelli tante sono state le medaglie delle società sportive del Gran Sasso skate, dell'Accademia Rotellistica delle Rose, del Pattinaggio Artistico Perugia e dell'Ohana Roller Skate.

