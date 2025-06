Fsrs: "Grandi risultati ai provinciali giovanili: promesse in crescita tra sorrisi, podi e progressi"

Un weekend di emozioni, successi e tanto impegno per le giovani atlete impegnate nei Provinciali Giochi Giovanili, che hanno visto in pista le categorie "Giovani Promesse" dalla A alla E. Tra esordi promettenti, medaglie conquistate e tanta voglia di crescere, il bilancio è senza dubbio positivo per tutte le partecipanti. Per la categoria Giovani Promesse A, picca il nome di Greta Tura, che conquista la medaglia d’oro, chiudendo alla perfezione il suo programma in quella che è stata la sua ultima gara in questa categoria. Un vero e proprio esempio di crescita costante, Greta ha dimostrato precisione, sicurezza e padronanza. Dal prossimo anno la attende il salto di categoria, ma l'entusiasmo con cui saluta questa fase è già il miglior biglietto da visita. Bene anche Giada Casali, che ha concluso in settima posizione e Camilla Patelli, che ha concluso in ottava posizione, al loro primo anno di gare. Entrambe hanno completato tutte le difficoltà previste, anche se con alcune imprecisioni. Ma il vero successo è stato nella loro sicurezza e nella presenza scenica, elementi fondamentali che fanno ben sperare per il futuro. Segue Giulia Santi che conquista un argento prezioso. Anche per lei, al debutto assoluto, le difficoltà sono state completate ma non tutte in modo pulito. Ciononostante, la sua sicurezza in pista e la crescita rispetto agli allenamenti sono segnali incoraggianti. L’esperienza acquisita sarà la base per un futuro ancora più brillante. A seguire con un programma pieno di imprevisti superati, Sarah Pierini chiude con una splendida medaglia d’argento. Un’esibizione non perfetta tecnicamente, ma ricca di miglioramenti personali: alcune difficoltà che fino a ieri sembravano lontane sono state superate con successo. La velocità deve ancora crescere, ma la soddisfazione di Sarah all’uscita dalla pista è il premio più bello. Nella categoria Giovani promesse E, Martina Maggiore, nonostante due settimane senza allenamento per motivi lavorativi, centra un importante oro. Le aspettative erano contenute, ma Martina ha dimostrato carattere e determinazione, chiudendo con una buona prestazione che valorizza la sua esperienza e capacità di adattamento. Viola Tribunale conquista invece un meritato bronzo. Una gara fatta di alti e bassi: emozione evidente, qualche salto imperfetto ma completato, una catena ben eseguita e una trottola su due riuscita. Ciò che ha davvero colpito è stato il suo atteggiamento: determinata, veloce, e con la capacità di non farsi travolgere dall’emozione. Anche per lei, un risultato che conferma il grande potenziale. In attesa dell’ultima atleta, Evelyn Quercia, che gareggerà in Croazia nei prossimi giorni in una competizione internazionale, si può dire che la stagione si chiude in bellezza. Le ragazze hanno dimostrato carattere, crescita e tanta voglia di migliorare. Da settembre si riparte, ma con basi solide e grandi aspettative. Un plauso a tutte loro e all’allenatrice Erica Borgagni che le segue con passione: il futuro è promettente e queste giovani promesse lo dimostrano gara dopo gara.

C.s. FSRS