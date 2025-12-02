FSRS, “In memoria di Elly”: una serata di sport, musica e solidarietà per costruire la nuova pista di pattinaggio di San Marino

Si è svolto domenica 30 novembre, presso la palestra della scuola elementare di Acquaviva, l’evento “In memoria di Elly”, una serata carica di emozione e partecipazione dedicata al ricordo di Elly e alla promozione dello sport come luogo di incontro e crescita per tutta la comunità. L’iniziativa è stata preceduta da due intense giornate di preparativi, che hanno visto volontari e organizzatori impegnati nel montaggio dell’impianto audio e luci e nelle prove generali con cantanti, atleti e tecnici, contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente e professionale. L’intera manifestazione è stata guidata da Federico Nanni, in veste di presentatore, insieme a Linda ed Erica Borgagni, che hanno curato l’organizzazione artistica dell’evento. La serata ha registrato un’altissima affluenza di pubblico, con la presenza di numerosi cittadini e appassionati. Da Milano sono arrivati anche diversi amici di Elly, testimoniando l’affetto e il legame profondo che la sua figura continua a suscitare. A rappresentare le istituzioni sammarinesi erano presenti la Segreteria di Stato allo Sport, la Segreteria al Territorio, la Segreteria agli Interni, oltre al Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, Christian Forcellini. L’evento ha avuto come obiettivo principale la raccolta fondi per la realizzazione di una nuova pista di pattinaggio a San Marino, un progetto pensato come spazio dedicato all’allenamento, alla socializzazione e alla crescita sportiva di giovani e adulti. Una struttura che vuole diventare punto di riferimento per la comunità e simbolo di continuità dei valori che Elly rappresentava: passione, impegno e condivisione. Gli organizzatori ringraziano di cuore tutti i partecipanti, gli artisti, gli atleti e le istituzioni per il sostegno e la presenza, sottolineando che questo è solo il primo passo verso la realizzazione di un sogno che unisce sport, memoria e futuro. A conclusione della serata il Presidente della Federazione ha rivolto parole cariche di emozione: "Guardando tutti voi questa sera, ho capito ancora una volta che il vero spirito dello sport non si misura solo con vittorie o medaglie, ma con la capacità di creare legami, di accendere sogni e di lasciare un segno nei cuori delle persone. La nuova pista di pattinaggio non sarà solo una struttura: sarà un luogo dove la memoria di Elly diventerà vita, dove la passione diventerà gioia condivisa, e dove ogni giovane che entrerà porterà con sé un po’ del suo coraggio e del suo sorriso. Cammineremo insieme o meglio, pattineremo insieme, e ad ogni passo sentiremo la sua presenza accanto a noi, ricordandoci che ciò che seminiamo con amore oggi, fiorirà nel domani della nostra comunità. Per tutti è stata una serata fantastica, con artisti eccezionali ed atleti che hanno saputo valorizzare il significato di questa giornata".

C.s. FSRS

