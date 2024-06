FSRS: tanti impegni e tante soddisfazioni per la Federazione roller

Settimana intensa di gare per il pattinaggio di San Marino impegnato su più fronti. Dal 1 al 10 giugno a Misano si è tenuto il MEMORIAL FILIPPINI E DALL'ACQUA organizzato da ASD Pietas Julia Misano e dalla Federazione Sammarinese Roller Sports, con il patrocinio di AICS e CSIT. Oltre mille atleti provenienti da 4 paesi esteri in rappresentanza di 152 società sportive: buon risultato per Elisa Benedettini, categoria nazionale juniores di solo dance, che con la danza obbligatoria ha ottenuto un punteggio di 20.30 aggiudicandosi il quarto posto, andando poi a eseguire la danza libera dove ha ottenuto un punteggio finale di 69,25, piazzandosi nella classifica finale alla settima posizione. Spostandoci in Abruzzo, dal 9 al 17 giugno al Palaghiaccio di Roccaraso è tornato il Trofeo nazionale Giovani Promesse indetto dalla Federazione Italiana: 1200 atleti provenienti da tutta Italia, accompagnati da allenatori e dalle loro famiglie hanno gareggiato all'insegna di sport e divertimento. Da San Marino, accompagnate dall'allenatrice Erica Borgagni e dai rispettivi genitori, sono partite Greta Tura, Agata Righi, Evelyn Quercia, Celeste Nese, Eleonora Castelli, Sarah Pierini e Michaela Righi. Le atlete hanno preparato con cura e impegno i loro programmi di gara e hanno seguito i consigli e le correzioni tecniche, tuttavia erano nettamente penalizzate dalla pista molto più grande rispetto a quella a cui sono abituate ad allenarsi. Nonostante tutto, dopo aver fatto le loro prove pista hanno eseguito correttamente i loro dischi di gara, convinte e a testa alta, anche se alcune di loro hanno fatto imprecisioni per paura di non calcolare bene i tempi di esecuzione. Le atlete sono riuscite a portare a termine i loro programmi e il bilancio dei risultati è positivo: Greta, categoria GP1 2015-16 è arrivata ottava; Agata, categoria GP4 2008-09, tredicesima; Evelyn, categoria GP3 2015-16, ottava; Eleonora, categoria PPC 2011, decima; Celeste, categoria GP1 2011-12, quattordicesima, Sarah, categoria GP2 2011-12, quindicesima; Michaela, categoria GP6 2006,decima. Infine, dal 13 al 16 giugno a Milano, nella splendida cornice di piazza Duca d'Aosta si è svolta la Milano Hero Battle Cup, competizione internazionale a tre coni in calendario della World Skate; questo evento, negli anni precedenti, si era tenuto ad Osimo. Presente per l'occasione, anche la campionessa del mondo Immaculada Garcia Moreno, aggiudicatasi il secondo posto nelle slide. Da San Marino sono partiti Matilde Terenzi, Matilde Mina e Tommaso Terenzi, accompagnati dall'allenatore Enrico Callegarin. Erano presenti 15 nazioni a ricoprire 6 discipline; il campo di gara è stato realizzato da Vesmaco, un campo gommato con molto grip che ha causato numerose cadute e situazione meteo con temperature altalenanti che non hanno certamente agevolato gli atleti. Nello Speed Slalom Matilde Terenzi ha effettuato uno dei tempi migliori tra 75 atlete: passa agli ottavi ma poi viene eliminata per una run nulla, saltando la riga del traguardo e una run persa per le penalità. Matilde Mina e Tommaso Terenzi, alla sua prima gara internazionale, danno del loro meglio e fanno tempi più bassi che in allenamento. Nel Classic Style solo Matilde Terenzi passa le prequalifiche, in cui vengono ammesse solo due atlete su 15: l'alto livello delle avversarie non le permette di dare il meglio ed è costretta a fermarsi. In Battle Matilde Terenzi si ferma agli ottavi contro avversarie veramente forti e Matilde Mina con eleganza chiude tutti i trick in rotazione ed avanzamento, facendo una run eccezionale ma non riesce a passare alla fase successiva. Anche in questo caso la Federazione si ritiene soddisfatta del progresso degli atleti anche senza i podi sperati; le giornate sono state impegnative, ma all'insegna del divertimento e di una sana competizione tra atleti provenienti da tutto il mondo. I risultati sono stati in ogni caso ottimi: Tommaso si è classificato 25° in Slide e 17° in Speed Slalom; Matilde Mina si è classificata 8° in Slide e 23° in Speed Slalom, 45° in Battle; Matilde Terenzi si è classificata 5° in Slide, 9 in Speed Slalom, 49° in Classic Style, 25° in Battle

c.s. Federazione Sammarinese Roller Sports