FSRS: Titano Battle Cup 2025: tre giorni di spettacolo e adrenalina sul Titano.

ChatGPT ha detto: A San Marino dal 24 al 26 ottobre, tre giorni di pura adrenalina hanno animato l’ottava edizione della Titano Battle Cup, organizzata dalla Federazione Sammarinese Roller Sports, che ha richiamato sul Titano 150 pattinatori provenienti da cinque nazioni: Ucraina, Polonia, Romania, Italia e San Marino.



L’evento, tra i più attesi prima del campionato europeo di freestyle della prossima settimana, ha offerto spettacolo, tecnica e passione, coinvolgendo atleti di ogni età in un weekend di competizioni serrate.



La manifestazione si è aperta con la disciplina delle Classic Style, che ha visto 59 atleti sfidarsi a colpi di trick e passi coreografati su musiche personalizzate. Un mix di tecnica e interpretazione artistica che ha regalato emozioni fin dalle prime battute.



Podio Classic Style:

Junior Women – 1° Rebecca Pirani, 2° Wiktoria Uhman, 3° Gaia Di Diadoro

Junior Men – 1° Manuel Moretti, 2° Federico Mainolfi, 3° Daniele Salzillo

Senior Women – 1° Vittoria Munari, 2° Cecilia Medda, 3° Dariia Hukova

Senior Men – 1° Nicolhas Yuki Santoni, 2° Alessandro Lorenzo, 3° Nicolas Quiriconi



Sabato 25 ottobre è stata la volta della disciplina Battle Style, con 63 atleti impegnati in scontri diretti ad eliminazione. In questa specialità, la supremazia si conquista con abilità, velocità e strategia, alternando fasi di attacco e difesa in run ad alto tasso tecnico.



Per il Team San Marino, la prima a scendere in pista è stata Melissa Cesarini, protagonista di due run di grande livello nelle qualifiche. La giovane sammarinese ha chiuso seconda nel suo gruppo, non riuscendo per un soffio a centrare i quarti di finale, riservati solo alla prima classificata.



Podio Battle Style:

Junior Women – 1° Aurora Piva, 2° Alicja Wojton, 3° Wiktoria Uhman

Junior Men – 1° Manuel Moretti, 2° Daniele Salzillo, 3° Federico Mainolfi

Senior Women – 1° Vittoria Munari, 2° Dariia Hukova, 3° Cecilia Medda

Senior Men – 1° Nicolhas Yuki Santoni, 2° Alessandro Lorenzo, 3° Adrian Wojczuk



Nel pomeriggio di sabato, l’atmosfera si è accesa con la tanto attesa disciplina delle Slide, dove il Team San Marino si è distinto per la preparazione dimostrata, portando otto atleti in gara.



Le new entry Eleonora Olivieri e Melissa Cesarini si sono fatte subito notare nelle qualifiche: Olivieri ha chiuso terza nella sua batteria, mentre Cesarini si è imposta prima, centrando così l’accesso ai quarti di finale, dove si è poi fermata al 13° posto assoluto.



Ottima prestazione anche per Alessia Conti, settima in semifinale dopo una serie impeccabile di slide.



Nella finale femminile, le “Matildi”, Terenzi e Mina, hanno regalato spettacolo: Mina con run pulite e precise ha conquistato l’argento, mentre Terenzi, alzando ulteriormente l’asticella con una slide di massima difficoltà, ha ottenuto un meritatissimo oro.



In campo maschile, Michele Giovannelli ha chiuso quinto in semifinale, dopo aver eseguito un last trick perfetto, mentre Tommaso Terenzi e Andrea Mandolesi hanno firmato una splendida doppietta sammarinese in finale, conquistando rispettivamente argento e bronzo in una gara molto combattuta.



Podio Slide:

Women – 1° Matilde Terenzi, 2° Matilde Mina, 3° Sara Lodolini

Men – 1° Eric Zaghini, 2° Tommaso Terenzi, 3° Andrea Mandolesi



La giornata conclusiva, domenica 26 ottobre, è stata dedicata alla disciplina più partecipata e spettacolare dell’intero evento: lo Speed Slalom che ha visto 86 atleti in pista pronti a sfidarsi al decimo di secondo.



Per il Team San Marino, Matilde Mina, Alessia Conti e Aurora Marchioro si sono fermate nelle prime fasi di gara, mentre Matilde Terenzi ha brillato in qualifica centrando l’accesso ai KO, riservati ai migliori sedici tempi, con un eccellente 4,642, il terzo miglior crono assoluto.



In campo maschile, Tommaso Terenzi si è fermato agli ottavi di finale, chiudendo con il tempo di 4,906 e piazzandosi undicesimo nella classifica generale.



La competizione ha regalato emozioni fino all’ultimo: Matilde Terenzi ha sfiorato il podio nella finale, fermandosi al quarto posto con un ottimo 4,576, confermando ancora una volta il livello crescente degli atleti sammarinesi.



Podio Speed Slalom:

Junior Women – 1° Ilaria D’Orsi, 2° Siria Scipinotti, 3° Carlotta Giuorgi

Junior Men – 1° Gioele Zuliani, 2° Daniele Salzillo, 3° Alessandro Lanzafami

Senior Women – 1° Kim Pilat, 2° Cecilia Merdda, 3° Ilona Di Micco

Senior Men – 1° Andrea Iafrate, 2° Emanuele Lanzafami, 3° Francesco Barile



Con oltre 150 atleti in gara, un’organizzazione impeccabile e risultati di prestigio per i pattinatori sammarinesi, l’ottava edizione della Titano Battle Cup conferma il suo ruolo di evento di riferimento per il freestyle europeo.



“È stata una manifestazione entusiasmante, con un livello tecnico altissimo e grande partecipazione internazionale – commentano dalla Federazione Sammarinese Roller Sports –. L’allenatore Enrico Callegarin mostra piena soddisfazione per i quattro podi biancoazzurri, si complimenta per gli obiettivi raggiunti e per la correttezza dimostrata in gara, mostrando talento, impegno e una crescita costante, portando sempre più in alto i colori biancoazzurri.”

C.s. FSRS

