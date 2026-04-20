FSRS: Tre ori e due bronzi ai giochi giovanili provinciali di pattinaggio artistico

Nella giornata di domenica 19 aprile, presso il pattinodromo di Riccione, si è svolto il Provinciale Giochi Giovanili di pattinaggio artistico, manifestazione che ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse realtà del territorio. A rappresentare la Federazione Sammarinese Roller Sports sono state Mia Cecchetti, Asia Moroni, Agnese Tamagnini, Greta Tura, Giada Casali, Manuel Kamissoko Kanty, Celeste Nese e Sarah Pierini, accompagnati dall’allenatrice Milla Angelini. In evidenza le prestazioni di Asia Moroni e Greta Tura, entrambe capaci di conquistare il primo posto nelle rispettive categorie. Nonostante qualche incertezza nelle trottole, le due atlete hanno saputo gestire con determinazione il resto del programma, portando a termine con efficacia gli elementi tecnici. Primo posto anche per Manuel Kamissoko Kanty, autore di un’esecuzione convincente, caratterizzata da grande elasticità nei movimenti e precisione negli elementi tecnici. Buona anche la prova di Celeste Nese, che grazie alla sua spiccata musicalità ha conquistato il terzo posto. Ai piedi del podio si sono invece classificate Sarah Pierini e Giada Casali. Gara più complicata per Mia Cecchetti e Agnese Tamagnini, tradite dall’emozione che non ha permesso loro di esprimersi al meglio. Al termine della competizione, l’allenatrice Milla Angelini si è dichiarata soddisfatta del lavoro svolto e del percorso di crescita intrapreso dal gruppo, che continua a fornire segnali incoraggianti.

Risultati completi:

• Mia Cecchetti: 3ª

• Asia Moroni: 1ª

• Agnese Tamagnini: 6ª

• Greta Tura: 1ª

• Manuel Kamissoko Kanty: 1°

• Giada Casali: 4ª

• Celeste Nese: 3ª

• Sarah Pierini: 4ª

C.s. FSRS







