Fst: Dal San Marino Open alle Next Gen Atp Finals, Prizmic e Engel scendono in campo a Jeddah

Si è messa in moto la macchina organizzativa per l’edizione numero 33 degli Internazionali di Tennis San Marino Open che, in attesa dell’ufficializzazione del calendario 2026 dell’Atp, dovrebbero tenersi dal 27 luglio al 2 agosto, seguiti a ruota dal San Marino Junior Open Under 18, dando vita a due settimane di grande tennis sul Titano. Nel frattempo due dei grandi protagonisti del torneo dello scorso luglio sono pronti a scendere in campo nelle Next Gen Atp Finals, in programma a Jeddah (Arabia Saudita) da oggi a domenica. Il torneo, riservato ai migliori Under 20 in classifica Atp, ha visto trionfare, tra gli altri, tennisti del calibro di Jannik Sinner (2019) e Carlos Alcaraz (2021). Tra gli 8 tennisti emergenti al via figurano il croato Dino Prizmic, finalista nell’ultima edizione del San Marino Open, e il tedesco Justin Engel, uscito di scena ai quarti sul Titano proprio per mano di Prizmic. “Il fatto che due dei protagonisti del nostro Challenger siano al via delle Next Gen Atp Finals è prova del livello qualitativo del torneo – le parole del presidente federale Elia Santi – e dimostra che la scelta di puntare su giovani che si stanno affacciando con ottimi risultati sul panorama internazionale può dare grande lustro al nostro evento. A Dino e Justin rivogliamo il nostro in bocca al lupo per le Finals di Jeddah”.

C.s. FST







