FST. Si avvicinano gli impegni di Coppa Davis e Billie Jean King Cup.

Si avvicinano gli impegni di Coppa Davis e Billie Jean King Cup Le nazionali biancazzurre scaldano i motori in vista degli impegni internazionali estivi. La formazione maschile, guidata dall’ufficiale di squadra Roberto Pellandra, sarà impegnata a Tirana (Albania), dal 10 al 15 giugno, nelle gare del gruppo IV, Zona Europa, di Coppa Davis. Al via 7 Nazioni: Armenia, Albania, Liechtenstein, Andorra, Malta, Islanda e San Marino. In palio, per le due squadre che, al termine della fase a gironi, vinceranno le sfide playoff, la promozione al gruppo III, impresa che i biancazzurri centrarono due anni fa. Al rientro della Nazionale maschile saranno le ragazze a partire alla volta di Chisinau (Moldavia), dove dal 17 al 22 giugno si disputerà il torneo del gruppo III della Billie Jean King Cup. Le biancazzurre, guidate dall’ufficiale di squadra Alice Balducci, proveranno a mettere a frutto l’esperienza maturata lo scorso anno, in occasione della prima storica partecipazione all’evento. Saranno 11 le Nazioni al via: oltre alla Moldavia padrone di casa e a San Marino, ci saranno Cipro, Albania, Armenia, Azerbaijan, Islanda, Montenegro, Lussemburgo, Finlandia e Irlanda. Le formazioni saranno divise in tre gironi, uno da tre e due da quattro. Le prime di ciascun raggruppamento si sfideranno per decretare la squadra che sarà promossa al gruppo II Europa/Africa nel 2025, mentre le altre si affronteranno per definire le posizioni finali in classifica.

