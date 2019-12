FSTA : Sport e beneficenza, un binomio vincente

In un clima festoso che caratterizza le festività Natalizie, si è svolta la tradizionale cena di fine anno della Federazione Sammarinese Tiro con l’Arco, che da sempre è a sostegno di associazioni o persone in difficoltà economiche. Negli anni sono diverse le associazioni che ne hanno beneficiato, piccole offerte ma che hanno contribuito a rendere più agevole le difficoltà di chi ne ha bisogno. Nel corso della serata, grazie al lavoro di alcune persone che si sono prodigate nella raccolta di oggetti, si è organizzata una lotteria, cui il ricavato, quest’anno è stato destinato all’associazione F.OP Italia Onlus, che si occupa di una malattia molto rara (Fibrodisplasia Ossidante Progressiva), http://www.fopitalia.it/ presenti alla serata, Fabrizio e Lara, genitori di una ragazza affetta da questa grave malattia, a cui sono stati consegnati 900 Euro, l’intero incasso della serata.

La serata poi è continuata con le premiazioni del Campionato Sammarinese per il settore istintivo, alla presenza del presidente FSTA, Zanotti Luciano, sono stati premiati i Campioni Sammarinesi, Cristian Chiaruzzi nella categoria Cuccioli, per l’Arco Compound, Andrea Filipucci, per l’Arco Storico, Davide Filipucci, per la categoria Tradizionale Donne, Sonia Toccaceli, per l’Arco Longbow, Vito Campo e per la categoria Ricurvo, Marino Bartolini.

Per quanto riguarda il settore istintivo, il prossimo anno sarà un anno importante, la compagnia della Cerna dei Lunghi Archi, compirà 25 anni, un traguardo significativo, negli anni il gruppo è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento sia nel panorama dell’arceria Storica che nell’attività sportiva, sia a San Marino che in Italia, per festeggiare l’avvenimento, nel corso delle gare in programma nel 2020 sono previsti festeggiamenti alla presenza di persone che nel tempo hanno contribuito a rendere grande la compagnia.

Comunicato stampa

Federazione Sammarinese Tiro con l'Arco