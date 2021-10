Futsal femminile: benvenuta Giorgia Foti e bentornata Milly Cabrera

La dirigenza della formazione femminile di futsal ha lavorato davvero fino all’ultimo secondo utile per rinforzare la rosa di mister Pini in vista di un torneo di altissimo livello come la Serie A2, che per le Titane prenderà il via domani con la sfida interna al Città di Thiene. Prima del kick-off stagionale la società annuncia con piacere altri due innesti: quelli di Giorgia Fori e Milaydis Cabrera. Milaydis all’anagrafe ma per tutti Milly, compresi coloro con le quali la ragazza ha condivisa la prima esperienza in Academy. Già, perché nel caso della laterale di origini cubane – 26 gol in 14 gare disputate in campionato nella stagione 2019-20, più due centri in coppa – si tratta di un graditissimo ritorno. Milly ha disputato l’ultima stagione con la maglia della Virtus Romagna, in Serie A2, pertanto potrà condividere con le nuove compagne la sua esperienza in questa categoria. E lo stesso potrà fare Foti, che in passato ha giocato a sua volta in A2 con la maglia del Vittoria Calcio a 5. “Diciamo che ho fatto due carriere: una breve nel calcio a 11 – dai 14 ai 16 anni – e successivamente una nel futsal. – racconta la laterale siciliana – Per molti anni ho giocato in Serie C nella mia Sicilia, poi ho avuto la possibilità di misurarmi in A2 con il Vittoria. A 17 anni ho potuto anche fare qualche esperienza con la Nazionale Under 17 d futsal, allora in fase sperimentale. In Azzurro ho fatto anche parte della spedizione in Portogallo: fu un torneo dal sapore storico visto che rappresentava il primo impegno ufficiale di questa Selezione in ambito Uefa. Nell’ultimo anno e mezzo invece non sono stata impegnata con nessuna squadra. Grazie ad una rete di conoscenze comuni, il DS Novelli è venuto a sapere che prestavo servizio in Romagna e mi ha contattato. Poco dopo ero una Titana.” Una decisione veloce frutto anche dell’accoglienza ricevuta. “Nel gruppo mi sono trovata subito benissimo – conferma Giorgia – Le compagne sono meravigliose e il mister, in modo particolare, si è subito rivelato un grande punto di riferimento. C’è tanta voglia di fare bene tra le ragazze. L’anno scorso hanno lottato per salire in questa categoria e hanno tutte voglia di mettersi in gioco e dimostrare di poterci stare. Sono arrivate anche tante nuove compagne fortissime come Milly. La società mi ha dato subito l’impressione di essere ben organizzata e di avere le idee chiare. Tutti insieme vogliamo conquistare grandi risultati. Le mie caratteristiche? Sono una laterale a cui piace correre tanto. Lo facevo quando giocavo a calcio – ero un terzino - e ho trasferito questa mia propensione nel futsal. Se serve, comunque, posso ricoprire anche il ruolo di centrale.”