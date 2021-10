Futsal, successo storico per le Titane; si sbloccano gli Under 16, tre su tre per la Primavera femminile

Futsal, successo storico per le Titane; si sbloccano gli Under 16, tre su tre per la Primavera femminile.

SETTORE FEMMINILE Le ragazze della Primavera sembrano non avere alcuna intenzione di arrestare la propria corsa. Le giovani Titane fanno loro anche il prestigiosissimo confronto con la Fiorentina e confermano il percorso netto avviato ad inizio stagione. Per loro sono tre vittorie in tre incontri, e tale cifra ricorre anche nel tabellino della sfida alla Viola, superata appunto con il punteggio di 3-0. Una prova di forza, quella delle ragazze di Urbinati, che non attende tanto per prendere corpo in quel di Domagnano: Berveglieri infila il portiere toscano dopo neanche 3’, poi si rende pericolosa su punizione (per lei traversa) prima di completare il suo scoppiettante primo tempo trovando, poco prima dell’intervallo, la rete della doppietta personale e anche del 3-0, perché nel frattempo aveva marcato anche Pirini. Nella la Viola costruisce occasioni da rete – aveva fatto lo stesso nel primo tempo – ma senza trovare il modo di battere Giulia Zaghini. E così le Titane continuano a veleggiare in testa alla classifica del Gruppo 2 in compagnia del Bari, anch’esso a quota 9 punti. Prima gara casalinga e primo stop stagionale, invece, per le ragazze della formazione Under 17, che nel derby con il Cesena pagano una sfortunata deviazione di Santolini su tiro di Belloni. Al contrario, le ragazze della formazione regionale Under 15 vincono anche la seconda stagionale. Il 5-3 di Faetano contro l’Imolese Calcio porta le firme biancoazzurre di Terenzi (poker personale) e Zamparini.

[Banner_Google_ADS]

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali Non trova fortuna nella provincia cremasca la formazione Primavera 4, che cade in casa della Pergolettese incassando una rete per tempo: apre i conti Giambertone al quarto d’ora di gioco, li chiude Schiavini ad una manciata di minuti dal gong. Di segno opposto invece l’esito della trasferta degli Under 16 Nazionali, in visita alla Fermana. I biancoazzurri centrano il loro primo successo in stagione – alla seconda uscita – regolando i marchigiani con il punteggio di 4-1. Pavani colpisce dopo appena 5’, imitato alla mezz’ora da Domeniconi e a stretto giro da Capicchioni. Ad inizio ripresa la Fermana prova a riaprirla con Ascani, ma Yazici soffoca ogni velleità avversaria colpendo nel finale e completando così il poker.

Campionati regionali e provinciali Pareggio rocambolesco a Dogana fra gli Under 19 di Venerucci e i pari età dell’A.S.A.R.. Gli ospiti chiudono la prima frazione in vantaggio di due reti, effetto dei centri a stretto giro di Boboc e Sartini. Ma l’Academy esce dagli spogliatoi con una carica diversa. All’ora di gioco i padroni di casa dimezzano con Tumidei, salvo tornare nuovamente sotto di due in virtù della doppietta di Boboc. Sembra un colpo definitivo, ma non è affatto così, perché l’Academy ha un nuovo sussulto e fra l’87’ e il 90’ la pareggia grazie alle reti di Ercolani e D’Addario. Finisce 3-3. Con lo stesso punteggio gli Allievi Provinciali si prendono il primo punto stagionale, anche se con qualche rimpianto. A Montecchio Michelucci e Vici scavano un solco che il River Delfini assottiglia prima dell’intervallo grazie a Salvatori. Nella ripresa, il 3-1 di Guzman sembra di nuovo dare un indirizzo chiaro alla contesa, che però il River ha il merito di rimettere in equilibrio in pieno recupero, con Sclava, dopo che Basilico aveva di nuovo riportato gli ospiti sul -1. È 3-3 anche nella categoria Under 13 Professionisti. I biancazzurri fanno propria la prima frazione con il punteggio di 2-0, frutto dei centri di Raschi e Marra. Il confronto con l’Imolese finisce invece in parità (in entrambi i casi 1-1) nelle altre due frazioni di gioco, con reti sammarinesi di Gritti e ancora Raschi. Agli ospiti, infine, la prova degli shootout. Senza punti, invece, il fine settimana delle due formazioni dei Giovanissimi Provinciali e di quella degli Under 14. I classe 2007-08 di Piselli cadono in casa dell’Accademia Marignanese, che si impone 4-1 con tripletta di Piselli e rete di Pezzarini, dopo che Giorgetti aveva momentaneamente pareggiato i conti in casa biancoazzurra. I classe 2008 di Bschetti sono invece superati a domicilio per 5-2 dalla stessa Accademia Marignanese: grande mattatore di giornata è Cangini, che ne firma tre su cinque; la San Marino Academy aveva provato a reagire nel finale di primo tempo con la doppietta di Baldazzi, ma nulla hanno potuto i padroni di casa sul ritorno degli avversari, che mandano a referto due volte anche Yasini. Registrano un 8-2 fuori casa i ragazzi di Belluzzi, che trovano due volte il vantaggio – prima con Raschi e poi con Grandoni – ma vengono sempre ripresi dai pari età del Sassuolo. Dopo le reti di Sassi e di Cairo – a sancire il 2-2 di fine primo tempo - gli emiliani scappano nella ripresa con altri due gol di Sassi, due di Wired ed uno di Tumminelli e Bertolini. In campo, nel fine settimana lungo, anche gli Under 13 Provinciali. Gli ultimi in azione sono stati i ragazzi della formazione B, oggi ospiti dello Junior Coriano B. Vittoria per i ragazzi di Astolfi con il punteggio complessivo di 3-1: 2-0 nel primo tempo con reti di De Biagi Della Balda e Cika, sconfitta con il medesimo punteggio nella seconda frazione e nuovamente vittoria – stavolta per 3-0 – nella terza, con doppietta di De Biagi Della Balda e centro di Marzi. Alla San Marino Academy anche gli shootout (26-18). L’altra formazione della medesima categoria era invece di scena ieri: in questo caso ad imporsi è stata l’Accademia Riminicalcio, che ha vinto 2-0 la prima frazione, ha ceduto 2-1 nella terza (gol sammarinese di Maian) e ha impattato 2-2 nella terza (gol di Bartoli e Maiani). Decisivi dunque gli shootout, andati ai riminesi col punteggio di 22-18.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: