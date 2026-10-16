Futsal Week, sconfitta per i Titani nell’esordio con il Marocco U21

Inizia con una sconfitta la Futsal Week October Cup per la Nazionale sammarinese di futsal. Nella ormai consueta località di Parenzo (Croazia) i Titani di Roberto Osimani hanno ceduto al Marocco Under 21 – impostosi per 7-0. L’inizio dei Biancoazzurri è positivo, salvati in un paio di occasioni dalle ottime parate di Mattia Protti. I Titani resistono ancora e per il vantaggio dei marocchini – maturato a poco più di tre minuti dalla fine del primo tempo – serve una grande azione corale ricca di velocità e tecnica e finalizzata da Iouazzinen. I giovani nordafricani insistono ma i Titani chiudono al meglio e vanno a riposo sul minimo scarto. La ripresa però si apre nel peggiore dei modi per San Marino che dopo un solo minuto deve registrare il raddoppio degli avversari: la staffilata dalla distanza di Chkairi conferma la grande qualità dei marocchini. La reazione dei Titani arriva poco dopo con il gran mancino dalla distanza di Elia Pasqualini che però si stampa sulla traversa. L’azione poi prosegue e il retropassaggio di Barbano a Protti è letto dall’arbitro come un doppio possesso del portiere nella propria metà campo. Sulla conseguente punizione dal limite, il Marocco con due passaggi rapidi libera alla conclusione Azzakhnini Aouragh che firma il 3-0. Un minuto più tardi ed il Marocco passa ancora: errore di Protti spintosi oltre la mediana, con la porta sguarnita Benbrahim pesca il jolly dalla distanza e fa 4-0. La sfida si stabilizza fino al 32’ quando poi è il Marocco ad aumentare lo score: Protti respinge di piede il sinistro velenoso di Benbrahim poi sul tap-in arriva Edders che segna la quinta rete per i nordafricani. La squadra di Garrimou insiste e dopo un solo minuto passa di nuovo con un altro mancino letale – questa volta con Ahib - che si infila all’angolino. Il Marocco non si ferma e dopo il palo interno di Nassiri a circa 6’ dalla fine, trova anche la settima ed ultima rete con un'altra azione corale che viene conclusa dal El Jarrari – nell’occasione portiere volante. Finisce dunque 7-0 per il Marocco Under 21. San Marino che nel pomeriggio ritorna già in campo alle 18:15 con la Groenlandia nella seconda sfida del torneo.

C.s. - Fsgc







