Gaetano Lonardo nuovo Direttore sportivo del Faetano Calcio

La Società Calcio Faetano ha stretto l'accordo con Gaetano Lonardo che assumerà il ruolo di nuovo Direttore Sportivo del club per la prossima stagione sportiva. Per Lonardo si tratta di un gradito ritorno a Faetano: ha infatti già vestito la maglia gialloblù come calciatore nel campionato 2014-2015. La sua conoscenza dell’ambiente insieme a una visione strategica e moderna del calcio, lo ha reso il profilo ideale per guidare l'area tecnica del club. La scelta della sua figura si sposa perfettamente con la filosofia del Faetano Calcio di investire con convinzione e lungimiranza sui giovani. Il nuovo Direttore Sportivo guiderà un progetto incentrato sullo scouting e sulla creazione di un percorso virtuoso che permetta di inserire nel campionato sammarinese giovani talenti e promesse del calcio locale e internazionale. In questo senso è importante l’intesa professionale e d'intenti nata fin da subito tra il nuovo DS e l'allenatore Floriano Sperindio. Ciò non distoglierà l'attenzione dagli obiettivi sul campo: il Faetano Calcio ha l’ambizione, infatti, di recitare un ruolo di primo piano e ben figurare nel campionato sammarinese. "Tornare a Faetano - dichiara Lonardo - dopo l'esperienza da calciatore, è per me un motivo di grande orgoglio e responsabilità. Ho trovato una società solida, ambiziosa e soprattutto con le idee chiare: credere nei giovani non è solo uno slogan qui, ma una filosofia di lavoro concreta che portiamo avanti da anni. Con Mister Sperindio si è creata un’alchimia immediata perché parliamo la stessa lingua calcistica e abbiamo a cuore il futuro dei ragazzi. Lavoreremo giorno e notte per scovare profili promettenti, ma con un obiettivo chiaro: i giovani devono essere un valore aggiunto per permettere al Faetano di disputare un campionato di alto livello e dare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi.”

Comunicato stampa







