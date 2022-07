Gheorgita: Il Titano è tornato...

'Gheorgita: Il Titano è tornato.... Nella spettacolare cornice di Antares Fight Night a Edolo, Roberto Gheorghita vince il suo match di rientro contro il francese Antonin Marconi. Match a senso unico per il fighter rumeno, residente a San Marino, il quale a piazzato degli ottimi colpi di boxe e di low kick. Gheorghita sempre accompagnato all'angolo dal suo head coach Luca Cervellini e Manuel Gasperoni i quali sono stati impeccabili come sempre. Gheorgita: Grazie agli organizzatori dell'evento , agli sponsor, a tutti quelli che mi sostengono e ai ragazzi che si sono spostati per fare il tifo. "Adesso un po' di meritato riposo poi mi piacerebbe difendere il titolo mondiale", le parole di Gheorghita.

C.S. Fesam

