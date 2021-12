Giacomo Marchioro in evidenza nel Mondiale Rotax Il pilota della Scuderia San marino si è classificato 11° su 72 partecipanti

Brillante prestazione di Giacomo Marchioro nel Mondiale Rotax, in Bahrein. Alla manifestazione hanno partecipato 72 piloti. Il giovane pilota della Scuderia San Marino è stato veloce fin dalle prove libere ed è riuscito a qualificarsi poi per la finale. Scattato in 22° posizione, si è lanciato in una bellissima rimonta ed ha tagliato il traguardo all’ 11° posto. “Ho trascorso una settimana indimenticabile, tutta al limitatore – racconta Giacomo Marchioro – Sono stato veloce fin dalle prime libere, stando sempre nella top 10. In qualifica devo lavorare ancora e non sono riuscito ad esprimere la mia velocità e sono partito quindi indietro nelle 3 manche. Lì ho cercato di guadagnare più posizioni possibili ma restando lontano dai guai, cosa fondamentale in questi grandi eventi. Sono riuscito nel mio intento ed ho guadagnato 21 posizioni dalla qualifica e sono partito 9° in prefinale. Qui non è andata come speravo. In finale sono partito dalla 22° posizione, determinato a guadagnare il più posizioni possibile ed ho terminato poi la gara 11°, a 81 millesimi dalla top 10, il risultato a cui ambivo. Sono molto contento della velocità dimostrata e di avere accumulato un enorme bagaglio d’esperienza. Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questo e chi mi ha accompagnato: mio babbo che ce la mette sempre tutta, mia mamma che non manca mai, Gianluca Palumbo che crede in me è ed un bravissimo meccanico, Giorgio Amati per i suoi preziosi e fondamentali consigli. Grazie al Rotax Max Challenge Italia, alla FAMS, alla Scuderia San Marino e a tutti quelli che mi supportano”.

c.s. Scuderia San Marino

