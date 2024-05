Ginnastica artistica: le atlete dell’Accademia della Ginnastica brillano alle finali nazionali a Cesenatico

Il 17 e il 18 maggio 2024, si sono svolte a Cesenatico (FC) le finali nazionali italiane di ginnastica artistica del campionato Libertas. La rappresentativa sammarinese composta da nove ginnaste, si è fatta subito notare per i brillanti risultati ottenuti. Nella SERIE B2 – Categoria JUNIORES, la squadra composta da: Rossi Sara, Karoui Yasmin e Ricci Beatrice conquista una bellissima 2^ posizione in classifica generale a pochissimi centesimi dalla prima. Nella classifica agli attrezzi Categoria JUNIORES: Karoui Yasmin si aggiudica il 1^ posto a Trave e Ricci Beatrice sale sul 2^ gradino del podio a Parallele. Rossi Sara, dopo aver condotto ottime prove sia a volteggio che a minitrampolino, realizza il 2^ miglior punteggio a Trave e 3^ miglior punteggio a Parallele a parimerito con Karoui Yasmin. Nella classifica agli attrezzi Categoria SENIORES, Conti Rachele conquista la 3^ posizione sia a Trave che a Parallele. Nella SERIE C2 – Categoria JUNIORES, la squadra composta da Stefanelli Asia, Maia Clarissa, Caramia Gaia e Para Margherita, conquista una splendida 1^ posizione in classifica generale. Nella classifica individuale, Stefanelli Asia con ottimi punteggi a Trave, Corpo libero e soprattutto a Volteggio, sale sul 3^ gradino del podio nella generale. Nella classifica agli attrezzi Categoria JUNIORES: Maia Clarissa sale sul 1^ gradino del podio a Volteggio e sul 2^ a Parallele, mentre Caramia Gaia realizza il 3^ miglior punteggio a Volteggio. Nella classifica agli attrezzi Categoria ALLIEVE: Stefanelli Agata realizza il 2^ miglior punteggio a Parallele. Il Direttivo dell’Accademia della Ginnastica San Marino e gli allenatori Manuele Amenta e Sara Medardi, si ritengono fieri e molto soddisfatti per l’esito di tale gara e per il percorso che hanno fatto le ragazze. Il Presidente Milena Bernabini, ringrazia i tecnici per l’ottimo lavoro svolto, le atlete per la grinta e la determinazione dimostrata e i genitori, per la fattiva collaborazione.

cs Accademia della Ginnastica

