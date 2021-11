Ginnastica artistica: piccole stelle brillano

Ginnastica artistica: piccole stelle brillano.

Domenica 21 Novembre 2021, si è svolta a Formigine (MO) un’altra prova del Campionato individuale di ginnastica artistica femminile Silver LC. La rappresentativa sammarinese composta da Sara Rossi, Yasmin Karoui e Veronica De Luca, si è distinta nelle varie categorie. Per la categoria Allieve 3, la giovane sammarinese Sara Rossi, dopo aver ben figurato nei vari attrezzi, ma soprattutto a parallele e a volteggio, conquista la 2° posizione in classifica generale e si aggiudica la medaglia d’argento. Nella categoria Allieve 2, Yasmin Karoui con un’ottima prova a parallele, si classifica al 2° posto seguita da Veronica De Luca con il 3° miglior punteggio in classifica generale. Gli allenatori Manuele Amenta e Magda Batocco, si ritengono molto soddisfatti per l’esito di tale gara, in considerazione anche delle tante difficoltà incontrate in questo lungo periodo di emergenza sanitaria, in cui le ginnaste non si sono potute allenare con la necessaria continuità. Il Presidente Milena Bernabini, ringrazia i tecnici per l’ottimo lavoro svolto, le atlete per la grinta e la determinazione dimostrata e i genitori, per la fattiva collaborazione. Ora la squadra dell’Accademia della Ginnastica San Marino composta da Rachele Conti, Sara Rossi, Yasmin Karoui e Veronica De Luca, ha ripreso gli allenamenti per prepararsi ad affrontare le finali nazionali italiane della Winter Edition 2021 in calendario i primi di dicembre dell’anno in corso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: