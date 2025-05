Ginnastica Artistica: si conclude in bellezza la stagione agonistica per le atlete dell'Accademia Della Ginnastica San Marino

Domenica 18 Maggio 2025 a Rimini, si è svolta la seconda prova del Campionato di ginnastica artistica a squadre Silver GAF LD Avanzato - categoria Junior e Senior. La rappresentativa sammarinese composta da Sara Rossi, Rachele Conti, Eva Zonzini, Beatrice Ricci, Sara Medardi e Maya Battistini si è distinta per aver brillantemente portato a termine ottime prove in tutti gli attrezzi conquistando un meritatissimo 1^ posto in classifica generale con quasi due punti di vantaggio. Oltre a quello di domenica, sono stati ottenuti altri successi in questa stagione agonistica dalle ginnaste dell'Accademia della Ginnastica San Marino. Il 12 e il 13 Aprile 2025, si è svolta a Rimini (RN) una gara regionale di ginnastica artistica Opes. Anche qui, la rappresentativa sammarinese, composta da ben 90 ginnasti fra maschi e femmine, si è distinta in tutte le categorie facendo incetta di medaglie. Per la CAT. B2 SENIOR: 1^ Ricci Beatrice nella classifica generale. Per la CAT. B2 JUNIOR 1^ Stefanelli Asia, 2^ Zonzini Eva, 3^ Caramia Gaia nella classifica generale. Per la CAT. CAMPIONE PALESTRA GIOVANI: 1^ Santos Vittoria, 2^ Bartolini Nina, 3^ Gandolfi Agata nella classifica generale. Nella classifica agli attrezzi per il CORPO LIBERO: 1^ Gennari Alessandra, 2^ Guidi Olivia, 3^ Pozzi Ludovica; per la TRAVE: 1^ Andreini Sofia. Per la CAT. CAMPIONI GYM ALLIEVE: 1^ De Angelis Bianca, 2^ Piscaglia Talitha, 3^ Pimazzoni Ada nella classifica generale. Nella classifica agli attrezzi per il CORPO LIBERO: 1^ Serra Jasmine Victoria, 2^ Carettoni Aurora. Per la CAT. C1 SENIOR: 1^ Rossi Gaia nella classifica generale. Per la CAT. C1 JUNIORES: 2^ Valentini Flora, 3^ Bollini Delia nella generale. Nella classifica agli attrezzi per il CORPO LIBERO: 2^ Dionigi Ginevra; per la TRAVE: 1^ Zanchini Maya, 2^ Succi Maya, 3^ Fiorini Alice. Per il VOLTEGGIO: 1^ Marcucci Ilaria, 3^ Borsani Nicole; per il MINITRAMPOLINO: 2^ Ghiotti Giulia, 3^ Stacchini Emma. Per la CAT. ALLIEVE SPECIALE GAF: 1^ Zaboul Rim nella classifica generale. Per la CAT. SPECIALE GAF MASTER, al CORPO LIBERO: 1^ Cellarosi Beatrice e alle PARALLELE: 1^ Toccaceli Stefania; al VOLTEGGIO 1^ De Angeli Giada. Nella sezione MASCHILE: Per la CAT. GAM P GIOVANI: 1^ De Biagi Lukas, 3^ Berardi Ettore nella classifica generale. Per la CAT. GAM C ALLIEVI: 1^ Kamissoko Manuel nella classifica generale. GATTO. GIOCA SPECIALE: 1^ Sammaritani Christian nella classifica generale. Per la CAT. P1 GIOVANI: 1^ Zonzini Beatrice, 2^ Baldacci Grace, 3^ Caramia Sofia nella classifica generale. Nella classifica agli attrezzi, per il CORPO LIBERO: 1^ Sansovini Caterina, 2^ Donati Bianca, 3^ Marcucci Celeste. Per la CAT. P1 ALLIEVE 2014: 1^ Lignini Asia, 2^ Romagnoli Ilenia, 3^ Venturini Selena nella classifica generale. Nella classifica agli attrezzi per il CORPO LIBERO: 1^ Capicchioni Pilar, 2^ Raimondi Alessia, 3^ Moretti Martina; alla TRAVE: 1^ Gasperoni Vittoria, 2^ Gualandi Martina. 3^ Aurora di Caccavale; al MINITRAMPOLINO: 1^ Toccaceli Ilaria, 2^ Zaghini Lucia, 3^ Migucci Aurora; a VOLTEGGIO: 1^ Bollini Mia Andrea. Per la CAT. P1 ALLIEVE 2015/2016: 1^ Mancini Victoria, 2^ Rosati Margherita, 3^ Casadei Aurora nella classifica generale. Nella classifica agli attrezzi al CORPO LIBERO: 1^ Cecchini Giada, 2^ Filippini Luce, 3^ Di Mario Martina; alla TRAVE: 1^ Moretti Amelia, 2^ Raschi Sofia, 3^ Bianchi Joelle; al MINITRAMPOLINO: 1^ Cassone Aicha Mia, 2^ Canti Maiani Amalia, 3^ Scarponi Alessia; a VOLTEGGIO: 1^ Di Franco Camilla, 2^ Zanotti Elisabetta. Per la CAT. P1 JUNIORES: 1^ Carattoni Talita, 2^ Laviola Alice, 3^ Santolini Giulia nella classifica generale. Nella classifica agli attrezzi al CORPO LIBERO: 1^ Sensoli Maria Sole, 2^ Michelotti Mia, 3^ Venturini Giulia; alla TRAVE: 1^ Iurcu Marilena, 2^ Zangoli Julia, 3^ Santolini Martina; a MINITRAMPOLINO: 1^ Galietta Michela, 2^ Valloni Alice; a VOLTEGGIO: 1^ Monteduro Maddalena, 2^ Moretti Virginia. Per CAT. C2 ALLIEVE: 1^ Cingolani Lilian, 2^ Stefanelli Agata, 3^ Simoncini Giulia nella classifica generale. Nella classifica agli attrezzi al CORPO LIBERO: 1^ Aguilla Pellon Eva Lia. Per la CAT. C2 JUNIOR: 1^ Para Margherita, 2^ Bruschi Lily nella classifica generale. Per la CAT. C2 SENIOR: 3^ Donati Gaia nella classifica generale. Anche nella seconda prova di ginnastica artistica del Campionato Individuale regionale Silver GAF LC BASE che si è svolta a Ravenna il 23/03/25, le ginnaste dell'Accademia hanno brillato: Nella Gatto. J1 Zonzini Eva con ottime si dimostra soprattutto a trave ea parallelo, conquista uno splendido 1^ posto in classifica generale e vince la prova regionale; Nella Gatto. J2 Ricci Beatrice con ottimi esercizi soprattutto a trave ea parallelo, si aggiudica un bellissimo 2^ posto in classifica generale a meno di mezzo punto dal primo. Nella Gatto. A5 Caramia Gaia e Stefanelli Asia portano a casa una buona gara aggiudicandosi rispettivamente il 10^ e il 15^ posto in classifica generale su 25 partecipanti. Anche nelle gare che si sono svolte a Rimini il 15 e il 16 Marzo 2025 valide per il Campionato Individuale SILVER LB GAF DELLA FGI, le nostre atlete si sono distinte: per LB BASE hanno partecipato: Cancellato Sofia Cat. A1 la più piccola del gruppo, al suo esordio in campo gara, ha subito l'emozione della prima gara e una caduta alla trave, non le permette di scalare la classifica ma siamo certi che farà vedere il suo potenziale nelle prossime gare. Aguilla Pellon Eva Lia Cat. A2 anche lei al suo esordio, ottiene un ottimo 5^ miglior punteggio a parallelo, ma a causa di una caduta alla trave, si piazza al 16^ posto nella classifica generale. Cingolani Lilian Gatto. A3 anche lei al suo esordio, dopo aver condotto una bona gara a volteggio ea corpo libero realizzando il 4^ miglior punteggio, si piazza al 16^ posto nella classifica generale. Per LB AVANZATO hanno partecipato: Stefanelli Agata Cat. A3 con ottimi esercizi in tutti gli attrezzi, sbaraglia le avversarie e si aggiudica uno splendido 1^ posto in classifica generale con quasi 2 punti di vantaggio sulla seconda. SimonciniGiulia Cat. A3 anche lei al suo esordio in campo gara, nonostante una caduta alla trave dovuta dall'emozione, si piazza al 6^ posto nella classifica generale portando a termine buoni esercizi soprattutto a volteggio ea parallelo. Para Margherita Cat. A5 con una bella trave e un buon volteggio, sfiora il podio per meno di 2 decimi e si piazza al 5^ posto in classifica generale. Galvani Lucia Cat. A5 a causa di qualche incertezza sugli alcuni attrezzi dovuti all'emozione della prima gara, non riesce a dimostrare tutto il suo valore, quindi, nonostante un buon volteggio, si piazza al 17^ posto in classifica generale ma siamo certi che anche lei avrà modo di rifarsi nei prossimi appuntamenti agonistici. Bruschi Giglio Gatto. J1 con un buon corpo libero e una bella trave, si piazza al 6^ posto nella classifica generale a soli 4 decimi dal podio. Donati Gaia Cat. J2 dopo aver condotto una bella gara soprattutto a viaggio, guadagna un bellissimo 2^ posto nella classifica generale. Anche nella gara valida per il Campionato Individuale Silver GAF LC del 9 Febbraio 2025 a Formigine sono stati ottenuti ottimi risultati infatti con esercizi condotti in modo impeccabile, soprattutto a corpo libero ea parallelo, Beatrice Ricci, nella categoria Junior 2, conquista un bellissimo 2^ posto in classifica generale; Eva Zonzini nella categoria Junior 1, con ottime prova sia a volteggio che a parallelo, si posiziona al 5^ posto in classifica generale a pochi decimi dalla 3^ classificata; Gaia Caramia, nella categoria A5, dopo aver condotto buoni esercizi soprattutto a corpo libero ea parallelo, commette qualche imprecisione a trave e conquista la 12^ posizione in classifica generale, ma lasciandosi alle spalle ben 16 atlete. Il Direttivo dell'Accademia della Ginnastica San Marino e gli allenatori Manuele Amenta, Sara Medardi, Cristiana Di Segni, Michela Bernabini, Emma Troffei, Diego Cenni, Sofia Bacchini, Maya Battistini, Nicole D'Angeli si ritengono fieri e molto soddisfatti per l'esito di tali gare. Il Presidente Milena Bernabini, ringrazia i tecnici per l'ottimo lavoro svolto, le atlete per la grinta e la determinazione dimostrata ei genitori, per la fattiva collaborazione.

C.s. Accademia della Ginnastica San Marino