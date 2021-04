Ginnastica artistica: soddisfazioni per le atlete dell'Accademia della Ginnastica San Marino A.S.D.

Sabato 10 Aprile 2021, si è svolta a Rimini, la prima prova del Campionato individuale di ginnastica artistica femminile Silver LC. La rappresentativa sammarinese composta da Jasmine Bologna, Anita Carlini, Rachele Conti, Lucia Menghi e la più piccola Sara Rossi, si è distinta nelle varie categorie, nonostante, in questo ultimo periodo, le ginnaste non si siano potute allenare con regolarità a causa delle restrizioni imposte dalle autorità sammarinesi per contrastare la diffusione del Covid-19 che impedivano agli atleti anche agonisti, con età inferiore ai 14 anni, di praticare attività sportiva. Per la categoria Allieve 3, la prima a scendere in campo gara è stata la giovane sammarinese Sara Rossi, che dopo aver ben figurato nei vari attrezzi, ma soprattutto a parallele e a trave, conquista la 2° posizione in classifica generale e si aggiudica la medaglia d’argento. Nella categoria Allieve 4, Rachele Conti con un’ottima prova a trave e a volteggio, si classifica al 4° posto a pochi centesimi dal 3°; mentre Anita Carlini con una bella prova a corpo libero si attesta in 5° posizione in classifica generale. Nella categoria Junior 1, Lucia Menghi nonostante il miglior punteggio a parallele ed un ottimo volteggio, non riesce a salire sul podio e si piazza in 6° posizione. Infine Jasmine Bologna con una bella prova a trave, si classifica al 9° posto nella generale. Gli allenatori Manuele Amenta e Magda Batocco, si ritengono molto soddisfatti per l’esito di tale gara, in considerazione anche delle tante difficoltà incontrate in questo lungo periodo di emergenza sanitaria, in cui le ginnaste non si sono potute allenare con la necessaria continuità. Il Presidente Milena Bernabini, ringrazia i tecnici per l’ottimo lavoro svolto, le atlete per la grinta e la determinazione dimostrata e i genitori, per la fattiva collaborazione e comunica che dal 19 aprile 2021 ripartiranno tutti i corsi presso la palestra dell’Accademia della Ginnastica San Marino. Nella speranza di tornare presto alla normalità, le ginnaste dell’Accademia non vedono l’ora di poter riprendere gli allenamenti per prepararsi ad affrontare, con impegno e passione, le prossime competizioni in calendario.

c.s. ACCADEMIA DELLA GINNASTICA SAN MARINO A.S.D.