Ginnastica Ritmica, i risultati della 2^ prova del campionato individuale Gold

Continuano gli appuntamenti per le ginnaste agoniste Mya Gym che nel week end appena trascorso sono state impegnate nella 2a prova del campionato individuale Gold che si è svolto al Multieventi di Serravalle. Accompagnate dalle tecniche Serena Sergiani e Luna Casadei; nella Cat. Junior 2 Ambrogiani Gloria si è guadagnata un ottimo 4^ posto che la vede 5a nella classifica regionale. Mentre per il campionato di specialità Annagiulia Gobbi ha conquistato un ottimo 4^ posto al cerchio e un 8^ alla palla. Mini Rebecca 16^ alla palla e 8^ alle clavette. Questi i risultati della Classifica regionale per loro: Annagiulia 6a cerchio e 11a alla palla. Rebecca 8a alla palla e 9a alle clavette. Brave!!! Ora a testa bassa per i prossimi appuntamenti.

c.s. Mya Gym

