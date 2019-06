Ginnastica ritmica: Nazionali Uisp e torneo internazionale con ottime prestazioni della Mya Gym

Domenica si sono terminati i 39° campionati nazionali Uisp di ginnastica ritmica, le ultime giornate di gara si sono svolte a Rosignano Solvay – Livorno, anche queste ultime gare sono state piene di soddisfazioni per le atlete della Mya Gym. Venerdì nella categoria Mini Prima base anno 2004 è scesa in pedana l’atleta Chiara Gatti, non si è fatta intimorire dal livello delle altre atlete è eseguendo un buon esercizio ha conquistato un ottimo 9 posto su 23 atlete in gara. Sabato nella categoria Mini Prima Esordienti anno 2009, Sofia Ciavatta e Martina Cesari si piazzano rispettivamente al 13esimo e al 15esimo posto, mentre la loro compagna Giorgia Mini scala la classifica fino al secondo posto del podio, conquistando la medaglia d'argento. Nella categoria Mini Prima Esordienti anno 2010, Maristella Mazza si confronta con ben 29 rivali concludendo a fine gara con un ottimo 4° posto in classifica. Tra i Piccoli Oscar, il collettivo formato dalle ginnaste Chantal Mularoni, Sofia Giusti e Ludovica Lonfernini conquista la Fascia Oro con il 1° posto in classifica . Nei Piccoli Oscar Chantal Mularoni si ripete individualmente classificandosi al 1° posto e conquistando la fascia Oro. Domenica si sono svolte le utlime gare , nell’individuale Mini Prima Allieve anno 2008 Emma Zanotti raggiunge il 22° posto in classifica. Nella categoria Individuali Mini Prima Allieve anno 2007 le ginnaste Maria Letizia Casadei, Alice Fiorini e Asia Casadio effettuano esercizi molto emozionanti ma alcuni errori di troppo che ne hanno compromesso la prestazione, si piazzano rispettivamente al 20esimo, al 22esimo e al 25esimo posto. Nella categoria Collettivo Esordienti/Allieve tra le squadre e i collettivi il livello di gara è veramente alto, la formazione con le ginnaste Sofia Ciavatta, Martina Cesari, Maristella Mazza e Giorgia Mini non si è lasciata impressionare concludendo con un ottimo 7° posto in classifica. Nella categoria Squadre Mini Prima Esordienti/Allieve la squadra A della Mya Gym con Maria Letizia Casadei, Alice Fiorini e Asia Casadio realizza un buon 8° posto in classifica, seguita alla 10° posizione dalla squadra B con Beatrice Vannucci, Emma Zanotti, Sofia Carbone e Matilde Zanotti. Nel fine settimana le atlete Elettra Massini, Carol Michelotti e Anna Tamagnini convocate dalla Federazione Ginnastica Sammarinese hanno preso parte al prestigioso e importante torneo FIG “Luxembourg Trophy 2019” con atlete dalle più importanti nazioni della ginnasticaritmica. Nono stante l’altissimo livello delle partecipanti, le nostre atlete non hanno sfigurato e si sono comportate egregiamente. Sabato la prima a scendere in pedana nella categoria Junior 2004-2006 è stata Anna Tamagnini che ha eseguito i 4 esercizi, fune, palla, clavette e nastro, con grinta e determinazione aggiudicandosi 21 posto della classifica finale. Successivamente nella categoria Senior, Elettra Massini ha eseguito i 4 esercizi, cerchio, palla, clavette e nastro ottenendo ottimi risultati che le hanno permesso di raggiungere il 10 posto della classifica finale. Domenica mattina Carol Michelotti ha gareggiato nella categoria A Kids 2010 eseguendo 2 esercizi uno al corpo libero e uno alla fune, determinata e precisa come al solito ha conquistato la giuria e anche il gradino più alto del podio, medaglia d’oro nella classifica finale e 1° posto anche nella classifica delle atlete dei piccoli stati. Le atlete agoniste sono tornate nuovamente in pedana per prepararsi al meglio per il torneo internazionale di Foligno del 15-16 giugno prossimo, convocate dalla Federazione Ginnastica Sammarinese dove si confronteranno con atlete provenienti da Germania, Ungheria, Spagna, Stati Uniti e Bosnia and Herzegovina; un grande in bocca al lupo a tutte le atlete.

c.s. Mya Gym