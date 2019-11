Ginnastica Ritmica, qualificazione ai nazionali e tante soddisfazioni per la Mya Gym

I fine settimana appena trascorsi sono stati molto impegnativi per le atlete e per tutta la società della Mya Gym; sono state impegnate in gare di alto livello FGI e UISP. Nei giorni appena trascorsi si è svolta nel Palasport di Paruzzaro (NO) la fase interregionale del campionato FGI individuale Gold allieve, a cui si erano qualificate le atlete della Mya Gym Carol Michelotti e Sara Ceccoli per la categoria A1, Emma Guida per la categoria A4 in rappresentanza della Federazione Sammarinese Ginnastica. Atlete e tecniche hanno portato a casa enormi soddisfazioni per i punteggi e i risultati di classifica ottenuti, dimostrando la continua e grande crescita per l’impegno e la dedizione che viene costantemente applicata agli allenamenti quotidiani. Sara Ceccoli con i suoi soli 8 anni ha debuttato in questa fase interregionale nella categoria A1 effettuando una buona prestazione conquistando nella classifica generale la 7° posizione con l’esercizio alla palla e la 10° posizione con l’esercizio al corpo libero. Nella stessa categoria ha gareggiato Carol Michelotti che con i suoi 9 anni ha dato del filo da torcere a tutte le atlete in gara, anche a quelle di società più blasonate. Si è espressa ad altissimi livelli e con degli ottimi esercizi ha conquistato la giuria; piazzandosi al 6° posto con la fune, al 3° posto alla palla e davanti a tutte con il 1°posto con l’esercizio al corpo libero; chiudendo in classifica generale al 3° posto. Con tale piazzamento si è qualificata di diritto alla fase Nazionale che si disputerà il prossimo 30novembre-1dicembre a Catania dove si confronterà con le migliori 15 ginnaste d’Italia. Nella categoria A4 ha gareggiato Emma Guida, commettendo alcuni errori di troppo che hanno penalizzato i suoi punteggi, realizzando comunque dei buoni esercizi ha conquistato la 12° posizione con gli esercizi alla fune e alle clavette, la 21° al nastro; qualificandosi per le finali di giornata in cui ha eseguito un eccellente esercizio alla palla riscattandosi dei precedenti punteggi conquistando un 6° posto che le ha permesso di piazzarsi in 12esima posizione della classifica generale. Nei giorni precedenti le atlete Caterina Arcangeli e Annalisa Vannoni hanno partecipato a Rosignano Solvay (LI) alla competizione internazionale Italia-Francia “Memorial Oddone Giovannetti” della UISP; convocate come rappresentanti della regione Emilia-romagna. Hanno gareggiato nella categoria Junior 1° anno eseguendo 3 esercizi con gli attrezzi fune, palla e clavette dove hanno conquistato pubblico e giuria con ottime prestazioni in tutti gli esercizi. Nella classifica generale Caterina conquista il 1°posta e Annalisa il 2°posto; posizioni identiche anche nella classifica di attrezzo con le clavette. Nel precedente fine settimana altro impegnativo appuntamento sia per le atlete sia per la società; al Multieventi Sport Domus di Serravalle si è disputata la 2° prova regionale del campionato individuale FGI gold junior-senior e il Torneo delle regioni, 2 giorni di gare assegnate dalla FGI-FSG alla società Mya Gym che come suo solito riceve i complimenti per la precisa e ottima organizzazione. Le atlete non sono state da meno e in pedana hanno dato il meglio di loro, nella categoria Junior 1° anno Annalisa Vannoni ha eseguito 4 esercizi e nella classifica finale con la somma di tutti i punteggi ha conquistato il 7° posto di giornata e l’8°posto regionale. Caterina Arcangeli per un infortunio non ha potuto prendere parte alla gara ma riesce a conquistare il 6° posto della classifica regionale con il punteggio della prima prova, tale posizione le permette di qualificarsi alla successiva fase interregionale. Nella categoria Junior 3° anno è scesa in pedana Anna Tamagnini che ha eseguito 4 esercizi ed ha conquistato il 6° posto di giornata e il 5° posto della classifica generale regionale conquistando la fase successiva degli interregionali. Nella categoria Senior ha gareggiato Elettra Massini eseguendo 4 esercizi e conquistando il 9° posto di giornata e regionale. Le tecniche e la società molto soddisfatti dei risultati ottenuti dalle loro atlete, non si siede sugli allori e continua a lavorare insieme a tutte le atlete per continuare a migliorare il livello tecnico; augura un grosso in bocca la lupo alle atlete Caterina Arcangeli e Anna Tamagnini per la gara del prossimo fine settimana.

c.s. Mya Gym