“Giochi e Sport Tradizionali 2025”: spettacolo senza precedenti.



Spettacolo senza precedenti nella quarta edizione dei “Giochi e Sport Tradizionali 2025”. Come di consueto focus massimo sulle tradizioni popolari dentro e fuori territorio , coerentemente alla “Mission” perseguita dall’Associazione Veterani Sportivi Sammarinesi, in collabrazione con la Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese, cioè quella di creare e rafforzare immagini positive di diversità culturali sotto forma di sport tradizionli mondiali, in massima sinergia con organizzazioni, club e specialisti di tutto il mondo.

Fissando un punto fermo e fisso che si identifica nel Salto Misto, unica specialità al mondo, nata a San Marino il 12 giugno 1910, dove si sono cimentati, salto dopo salto, due atleti di caratura internazionale e cioè: l’albanese e campione europeo indoor Izmir Smajlaj e il campione italiano di salto triplo under 23 il ravennate Montanari Enrico, siamo usciti per la prima volta fuori dai nostri confini per invitare a San Marino i Trampolisti di Schieti ,in provincia di Urbino, dove ogni anno, si rievoca il Palio dei Trampoli e quindi riportare alla memoria gli anni in cui si “trampolava” in alcuni castelli di San Marino. I Trampolisti hanno onorato la loro presenza con gare di velocità e una passeggiata dalla Porta del Paese fin sulla piazza della Libertà. Un altro appuntamento tradizionale è quello relative alla gara dei Cancioni e del Birlein dove hanno duellato giovani e meno giovani con un paritario entusiasmo. Il Biliardo, come sempre si conferma senza tempo, infatti, fin dall’ottocento, lo si praticava tra le mura del centro storico. Un’altra nuova specialità è stata quella della Arrampicata Sportiva su un pannello a mo’ di muro roccioso installato per l’occasione sullo Stradone dove moltissimi bambini hanno dato tutto se stessi sugli appoggi artificiali della irta parete.

Da quest’anno la nostra Associazione fa parte come centesimo sodalizio dell’Associazione Europea dei giochi e Sport Tradizionali (AjeST) e di quella mondiale (ITSGA).

Si ringraziano la Segreteria di Stato allo sport, la Giunta di Castello di San Marino, Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e la Federazione Atletica San Marino per il Patrocinio e il supporto .



