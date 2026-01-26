Giochi e sport tradizionali: 27 Paesi riuniti per la nascita del Comitato Internazionale

Si è svolto Domenica 25 gennaio 2026 a Civitanova Marche l’incontro internazionale promosso dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGeST) in collaborazione con la Federazione Internazionale Sport per Tutti (FISpT), che ha riunito rappresentanti di 27 Paesi con l’obiettivo di avviare il percorso per la costituzione del Comitato Internazionale dei Giochi e Sport Tradizionali. L’evento rappresenta una tappa fondamentale verso il riconoscimento ufficiale da parte del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), che per la nascita formale del Comitato richiede l’adesione di almeno 60 Paesi e la definizione di un piano antidoping conforme agli standard internazionali. L’adesione all’iniziativa è stata ampia e partecipata, con numerosi collegamenti da parte di Federazioni nazionali e internazionali, a conferma dell’interesse crescente verso una rete mondiale dedicata alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione dei giochi e degli sport tradizionali. Tra i presenti in sala anche la Presidente del Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin, Maria Rita Morganti, che ha sottolineato l’importanza culturale ed educativa di un progetto capace di unire tradizione, sport e identità dei territori in una dimensione globale. L’obiettivo dichiarato è quello di ottenere il riconoscimento del CIO come Comitato Internazionale, condizione necessaria per poter organizzare eventi e competizioni a livello mondiale, dando visibilità e dignità internazionale a discipline che rappresentano il patrimonio storico e sociale di molti Paesi. Il Presidente FIGeST, Enzo Casadidio, promotore e organizzatore dell’incontro, ha definito la giornata come “la prima pietra di un progetto più grande”, destinato a riunire elementi storici, geografici ed educativi con un forte valore socio-culturale, capace di costruire ponti tra le comunità attraverso il linguaggio universale del gioco e dello sport di ieri, patrimonio di tutti, anche per il domani.

