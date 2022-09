Gioia Casali vola ai nazionali

Durante lo scorso week end, al Multieventi Sport Domus di Serravalle, si è disputata la 2° prova regionale del Campionato Individuale Gold e del Campionato di Specialità FGI, di ginnastica ritmica. La Società Sportiva Ginnastica San Marino, sabato 24 settembre, è scesa in pedana per il Campionato Individuale Gold Junior e Senior, con le atlete Eva Bombagioni, Gioia Casali, Camilla Rossi e Matilde Tamagnini, accompagnate dalla tecnica Federica Protti. Nella categoria Junior1, con una prestazione un po’ sotto tono, complice anche uno stato di salute non al top, Eva Bombagioni si è classificata in 12° posizione, al termine dei quattro esercizi presentati. Nella categoria Junior2, Gioia Casali ha raggiunto il 3° gradino del podio, con il punteggio di 87.750. Gioia ha mantenuto tuttavia il 1° posto nella classifica regionale, conquistato grazie alla prestazione della prima prova, primato che le consente di accedere direttamente Campionato Nazionale, in programma a Chieti dal 28 al 30 ottobre. Per Camilla Rossi e Matilde Tamagnini, il cammino proseguirà invece con la fase Interregionale, grazie alla qualifica ottenuta sabato scorso, con una prestazione che ha visto Camilla classificarsi al 5° posto nella categoria Junior3, con il punteggio di 93.500 e Matilde 5° nella categoria Senior, con il punteggio di 101.150. Per loro gli Interregionali si disputeranno a Caorle (VE) domenica 9 ottobre. Domenica 25 settembre, ha visto invece protagoniste Annalisa Giovannini e Vittoria Magnani nel Campionato di Specialità Gold, accompagnate dalla tecnica Lucia Castiglioni. Annalisa, nella categoria Junior 2-3, si è classificata 2° nella specialità palla e 5° alle clavette. Vittoria, nella categoria Senior, si è classificata 3° nella specialità palla e 4° alle clavette. In attesa di conoscere le qualifiche definitive per gli Interregionali di Specialità, possiamo sicuramente congratularci con Annalisa che, alla palla, ha per certo raggiunto questo obiettivo. Complimenti da parte del direttivo della Società Sportiva Ginnastica San Marino a tutte le ragazze, che con tanto impegno e sacrificio continuano nella loro passione, regalando molto spesso grandi soddisfazioni.

Cs - S.S. Ginnastica San Marino