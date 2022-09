Giornata internazionale della pace

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) si unisce alla Giornata Internazionale della PACE che viene celebrata il 21 settembre di ogni anno; istituita il 30 novembre 1981 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU), una risoluzione che invita tutti a commemorare il giorno in maniera consapevole e appropriata attraverso l'educazione e nella cooperazione con le Nazioni Unite per la Pace globale. Un giorno di Pace e di non violenza con un invito a tutte le Nazioni e persone a cessare le ostilità durante il giorno. Una forte sensibilizzazione sul tema della Pace globale in un mondo afflitto dalle guerre con lo scopo in questa giornata di far luce su questi inutili conflitti e per porre la fine delle ostilità in essere. La guerra è sempre ingiusta.

