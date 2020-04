.L’Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) ha deciso di proclamare il 6 aprile come “ Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace “ è una Giornata a carattere internazionale. La data vuole ricordare l’inaugurazione, nel 1896, dei primi Giochi Olimpici dell’era moderna ad Atene: il 6 aprile 1896 nascevano così i Giochi Olimpici della prima Olimpiade, grazie al fondamentale contributo del Barone Pierre De Coubertin. Il 23 agosto 2103 l’ONU nella risoluzione 67/296 decide di proclamare il 6 aprile la Giornata ed invita gli Stati, il sistema delle Nazioni Unite, l’Ufficio delle Nazioni Unite per lo sviluppo e la pace, le organizzazioni internazionali competenti, le organizzazioni sportive internazionali, regionali, nazionali, la società civile, comprese le organizzazioni non governative, il settore privato e tutti gli altri soggetti a cooperare, osservare e sensibilizzare alla Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. Ricorrenza che ricade in un momento particolare e difficile per tutti noi che siamo coinvolti in questa aspra e complessa situazione del coronavirus, in cui tante persone sono esposte in prima linea con grande senso del dovere e desideriamo soprattutto rivolgere la vicinanza ed un pensiero particolare alle vittime del coronavirus e ai loro familiari. Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) assieme alle proprie Organizzazioni European Fair Play Movement (EFPM), International Fair Play Committee (CIFP) si unisce con rinnovato spirito costruttivo e solidaristico alle celebrazioni della Giornata Internazionale.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP)