Giornata internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace

Giornata internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace.

Il 6 aprile di ogni anno si celebra questa significativa Giornata a carattere internazionale, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) ha proclamato l’evento come “ Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace “ perchè ricorda in questa data l’Inaugurazione nel 1896 dei primi Giochi Olimpici dell’era moderna ad ATENE il 6 aprile 1896, nascevano così i GIOCHI della OLIMPIADE grazie all’intuito e al contributo del suo fondatore Pierre de Coubertin. Una importantissima Giornata celebrata a livello mondiale dedicata alla bellezza dello SPORT, esercizio fisico per il benessere e forma salutare e veicolo di sviluppo per generazioni e come simbolo di PACE e tolleranza tra individui per la crescita del singolo ma anche avanzamento e progresso reciproco di tutta la collettività, ma soprattutto per rendere noto il potere dello Sport come guida al cambiamento sociale e sottolineare l’uguaglianza tra gli individui di nazionalità e rango anche molto diverso tra loro. In questo contesto i promotori della Cerimonia di Inaugurazione della nuova Via Barone Pierre de Coubertin al Polo Sportivo del Titano, hanno pensato di far coincidere l’evento sammarinese del 6 aprile con una scelta non casuale ma dal profondo significato valoriale e anche le Istituzioni sammarinesi sono scese in campo per unirsi alla cittadinanza e agli sportivi concedendo il Patrocinio con le Segreterie di Stato: Affari Interni, Istruzione e Cultura, Territorio e Ambiente, Lavoro e Sport, Turismo assieme alla Consulta delle Giunte di Castello. Il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC), Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP), Giunta di Castello di Serravalle in questa Giornata dell’anno specificamente dedicata, intendono sensibilizzare l’opinione pubblica ad una maggiore consapevolezza e momento di condivisione ai temi educativi e sensibili ai Valori fondanti dello Sport.

c.s.

Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

Giunta di Castello di Serravalle

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: