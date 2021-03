Giornata mondiale Fai Play, il 7 settembre 2021 a Domagnano

IL 7 SETTEMBRE 2020 a Bruxelles (Belgio) è stata annunciata dalle Organizzazioni Internazionali: European Fair Play Movement, International Fair Play Committee, Panathlon International, PCWB la " GIORNATA MONDIALE FAIR PLAY " (WORLD FAIR PLAY DAY). Un importante evento mondiale che si ripeterà ogni anno nella stessa data, il 7 settembre. La Giornata è un'iniziativa sportiva ideata per promuovere il FAIR PLAY e i Valori Etici nello sport. Tutti gli sportivi, dentro e fuori dal campo, sono invitati a sottolineare ogni anno iniziative, progetti e successi di Fair Play in questa data. Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) ha promosso e organizzato a San Marino l'evento fin dal 2017, giunto alla sua 4^ edizione, programmato per Martedì 7 settembre 2021 al Parco Don Elviro Cardelli di Domagnano RSM, in caso di maltempo la Giornata Mondiale Fair Play avrà luogo sempre lo stesso giorno alla Sala Montelupo di Domagnano.

c.s. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

