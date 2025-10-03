Giornata mondiale Fair Play 2026, aperte le candidature ai premi

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) comunica che sono aperte ufficialmente le nuove NOMINATIONS della “ 9^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ in programma a San Marino il prossimo Lunedì 7 settembre 2026 delle diverse Categorie previste dei Premi Fair Play 2026. Coloro che intendono segnalare e indicare le candidature sono pregati di scrivere sulla Pagina ufficiale Facebook Messenger del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play oppure all’indirizzo email del Presidente CNSFP: esilvagni@omniway.sm. Cosa sono e cosa rappresentano i Premi Fair Play? Un insieme di riconoscimenti che vengono assegnati a Persone, Squadre, Organizzazioni e altro che si distinguono per un comportamento sportivo esemplare, etico e leale sia nello sport che nella vita di tutti giorni. Un riconoscimento specifico del CNSFP che lega l’applicazione dei principi universali del Fair Play e dei Valori fondanti dello Sport.

C.s. - Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

