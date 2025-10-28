Giornata Mondiale Fair Play 2026: in arrivo tante segnalazioni

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) informa che in occasione della “ 9^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ in programma a San Marino il 7 settembre 2026 stanno pervenendo diverse segnalazioni alle Nominations delle diverse categorie previste ai Premi Fair Play 2026, l’organizzazione comunica che le candidature vanno segnalate e inoltrate alla Pagina ufficiale Facebook Messenger del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play oppure all’indirizzo email del Presidente CNSFP: esilvagni@omniway.sm entro e non oltre il mese di Giugno 2026. I Premi Fair Play rappresentano sempre un insieme di riconoscimenti che vengono assegnati a persone, squadre, associazioni, organizzazioni, ecc.. a coloro che si distinguono nello sport e nella vita per comportamenti sportivi esemplari, etici, leali e lineari ai valori universali dei principi del Fair Play e ai valori fondanti dello Sport che includono rispetto, spirito di squadra e disciplina, l'impegno, il sacrificio, l'autostima, l'accettazione della vittoria e della sconfitta. Il Fair Play promuove l'uguaglianza e l'inclusione tra tutti.



