Giornata Mondiale Fair Play alla Sala Montelupo di Domagnano.

Si alza il sipario all’atteso evento dell’annuale appuntamento della “ 6^ Giornata Mondiale Fair Play “ in programma Giovedì 7 settembre ore 21 alla Sala Montelupo – Casa del Castello – Domagnano, San Marino. Gli organizzatori Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) e Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC) partner dell’evento presentano un ricco e articolato programma suddiviso in diversi momenti che coinvolgeranno il pubblico presente; apriranno i lavori i previsti Saluti Istituzionali a cui faranno seguito la relazione del Prof. Gennaro Testa sul tema: “ Il Gioco e lo Sport non solo muscoli e polmoni “ e la presentazione ufficiale del Passaporto Internazionale Fair Play mentre Andrea Renzi presenterà il suo libro “ Wrestling dalle origini all’alba del terzo millenio.” Nel corso della serata saranno presentati i video multimediali sui temi del Fair Play della Scuola Secondaria Superiore San Marino e Scuola Media Statale Serravalle degli Studenti, Insegnanti e Dirigenti scolastici;inoltre la Cerimonia di Premiazione dei Premi Fair Play 2023 rappresenta l’apice della Giornata dove saranno premiati gli sportivi che si sono distinti nello sport e nella vita e che riceveranno gli ambiti Premi delle diverse Categorie previste: Premio Fair Play al Gesto, alla Carriera, alla Promozione, Diploma di Merito Fair Play, Menzione d’Onore Fair Play, Premio Donna Fair Play, Premio Giovani Fair Play, Attestato di Merito Fair Play, Premio Fair Play Stampa Sportiva. La Giornata vedrà la gradita presenta degli Allievi dell’Istituto Musicale Sammarinese che si esibiranno con le loro performance. San Marino Channel web TV trasmetterà la diretta streaming sul link: https:// www.youtube.com/live/nJ67P-SDOKM?si=UOujbWCnEJGXSOUF.

Un appuntamento da non perdere e chiunque può partecipare alla Giornata Mondiale Fair Play fino ad esaurimento dei posti disponibili alla Sala Montelupo.

