Giornata mondiale Fair Play: i premiati dell'8^ edizione

I premi Fair Play sono riconoscimenti che vengono assegnati a individui o squadre che si sono distinti per comportamenti etici e rispettosi nel mondo dello sport, incarnando i valori di lealtà, correttezza e rispetto dell'avversario. Questi premi celebrano l'importanza di giocare pulito, accettare le regole e promuovere un'atmosfera sportiva positiva.

I premi Fair Play sono importanti perché:

Promuovono valori positivi nello sport: Incoraggiano il rispetto delle regole, l'onestà e il comportamento etico, sia dentro che fuori dal campo.

Ricordano l'importanza del rispetto reciproco: Sottolineano l'importanza di trattare gli altri con rispetto, indipendentemente dal risultato sportivo.

Rafforzano il concetto di sport come strumento educativo: Mostrano come lo sport possa insegnare importanti lezioni di vita, come la gestione delle emozioni, la collaborazione e la responsabilità.

Contrastano la violenza e la corruzione: I premi Fair Play sottolineano l'importanza di rifiutare comportamenti scorretti, come il doping, il razzismo e la violenza.

PREMIO FAIR PLAY AL GESTO

Alessandro Andreozzi (Motociclismo)

Filippo Rovelli (Motociclismo)

Carlo Della Gatta (Calcio Giovanile Riccione Calcio 1926)

Fabio Donati (Attività Subacquee)

Leonardo Ingrassia (Calcio Giovanile Cailungo)

Bruno Pelliccioni (Rally Terra Storico)

Arianna Emma (Scherma)

ASD Atletico Castellazzo (Calcio Allieve Femminile)

Lorenzo Tura (Canicross)

Gloria Castronovo (Judo)

PREMIO FAIR PLAY ALLA CARRIERA

Pier Celestino Amici (fondatore Pallavolo)

Eraldo Maccapani (Atletica)

PREMIO FAIR PLAY ALLA PROMOZIONE

Scuola Media Statale Serravalle Classe 3° B

Scuola Elementare L’Olmo Montegiardino

DIPLOMA DI MERITO FAIR PLAY

Marino Gasperoni (Ciclismo)

Erminia Pula (Ciclismo)

Giada Paoletti (Bocce)

Valentino Santolini (Bocce)

Associazione Wushu San Marino (Tai Ji-Heath Qi Gong-Kung FU)

Simone Saraceni (Acqua Walking)

Melissa Mancini (Nuoto Special Olympics)

Matilde Terenzi (Roller)

Stella Paoletti (Bocce)

Jacopo Frisoni (Bocce)

Arjola Dedaj (Atleta Paralimpica Atletica)

Daniele Mazza (Atleta Paralimpico Attività Subacquee)

Emanuel Santolini (Attività Subacquee)

Alessandro Giovagnoli (Taekwondo)

Anna Maria Mencoboni (Atleta Paralimpica Atletica)

Stefano Gianessi (Sci alpino Special Olympics)

DIPLOMA MENZIONE D’ONORE FAIR PLAY

Michaela Romana Righi (Roller)

Massimiliano Dolcini (Roller)

ASD Golfobasket Alcamo (Team Under 14)

Salvatore Porcelli (Blue Devils Napoli Calcio)

PREMIO DONNA FAIR PLAY - Soroptimist Single Club San Marino

Erminia Pula (Ciclismo)

Giada Paoletti (Bocce)

Michaela Romana Righi (Roller)

Melissa Mancini (Nuoto Special Olympics)

Matilde Terenzi (Roller)

Arjola Dedaj (Atleta Paralimpica Atletica)

Arianna Emma (Scherma)

Anna Maria Mencoboni (Atleta Paralimpica Atletica)

Gloria Castronovo (Judo)

PREMIO GIOVANI FAIR PLAY - San Marino RTV e L’Informazione di San Marino

Carlo Della Gatta (Calcio Giovanile)

Giada Paoletti (Bocce)

Valentino Santolini (Bocce)

Leonardo Ingrassia (Calcio Giovanile Cailungo)

Matilde Terenzi (Roller)

Alessandro Giovagnoli (Taekwondo)

Gloria Castronovo (Judo)

Arianna Emma (Scherma)

PREMIO FAIR PLAY STAMPA SPORTIVA - Associazione Sammarinese Stampa Sportiva

Piero Arcide (Racconto di Emozioni)

PREMIO PIERRE DE COUBERTIN ETICA E SPORT - Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin

Greta Sarti

Mattia Capicchioni

Giuria Internazionale EFPM Fair Play Awards 2025

Diploma EFPM di Riconoscimento

Salvatore Porcelli

Diploma EFPM Fair Play Flame

Carlo Della Gatta

ASD Golfo Basket Alcamo U14 Team

La Cerimonia di Premiazione delle diverse Categorie dei Premi Fair Play 2025 avrà luogo Lunedì 8 settembre 2025 ore 21 presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, Repubblica di San Marino.

c.s. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP







