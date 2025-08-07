TV LIVE ·
Giornata mondiale Fair Play: i premiati dell'8^ edizione

7 ago 2025
I premi Fair Play sono riconoscimenti che vengono assegnati a individui o squadre che si sono distinti per comportamenti etici e rispettosi nel mondo dello sport, incarnando i valori di lealtà, correttezza e rispetto dell'avversario. Questi premi celebrano l'importanza di giocare pulito, accettare le regole e promuovere un'atmosfera sportiva positiva.

I premi Fair Play sono importanti perché:

  • Promuovono valori positivi nello sport: Incoraggiano il rispetto delle regole, l'onestà e il comportamento etico, sia dentro che fuori dal campo.
  • Ricordano l'importanza del rispetto reciproco: Sottolineano l'importanza di trattare gli altri con rispetto, indipendentemente dal risultato sportivo.
  • Rafforzano il concetto di sport come strumento educativo: Mostrano come lo sport possa insegnare importanti lezioni di vita, come la gestione delle emozioni, la collaborazione e la responsabilità.
  • Contrastano la violenza e la corruzione: I premi Fair Play sottolineano l'importanza di rifiutare comportamenti scorretti, come il doping, il razzismo e la violenza.

PREMIO FAIR PLAY AL GESTO

  • Alessandro Andreozzi (Motociclismo)
  • Filippo Rovelli (Motociclismo)
  • Carlo Della Gatta (Calcio Giovanile Riccione Calcio 1926)
  • Fabio Donati (Attività Subacquee)
  • Leonardo Ingrassia (Calcio Giovanile Cailungo)
  • Bruno Pelliccioni (Rally Terra Storico)
  • Arianna Emma (Scherma)
  • ASD Atletico Castellazzo (Calcio Allieve Femminile)
  • Lorenzo Tura (Canicross)
  • Gloria Castronovo (Judo)

PREMIO FAIR PLAY ALLA CARRIERA

  • Pier Celestino Amici (fondatore Pallavolo)
  • Eraldo Maccapani (Atletica)

PREMIO FAIR PLAY ALLA PROMOZIONE

  • Scuola Media Statale Serravalle Classe 3° B
  • Scuola Elementare L’Olmo Montegiardino

DIPLOMA DI MERITO FAIR PLAY

  • Marino Gasperoni (Ciclismo)
  • Erminia Pula (Ciclismo)
  • Giada Paoletti (Bocce)
  • Valentino Santolini (Bocce)
  • Associazione Wushu San Marino (Tai Ji-Heath Qi Gong-Kung FU)
  • Simone Saraceni (Acqua Walking)
  • Melissa Mancini (Nuoto Special Olympics)
  • Matilde Terenzi (Roller)
  • Stella Paoletti (Bocce)
  • Jacopo Frisoni (Bocce)
  • Arjola Dedaj (Atleta Paralimpica Atletica)
  • Daniele Mazza (Atleta Paralimpico Attività Subacquee)
  • Emanuel Santolini (Attività Subacquee)
  • Alessandro Giovagnoli (Taekwondo)
  • Anna Maria Mencoboni (Atleta Paralimpica Atletica)
  • Stefano Gianessi (Sci alpino Special Olympics)

DIPLOMA MENZIONE D’ONORE FAIR PLAY

  • Michaela Romana Righi (Roller)
  • Massimiliano Dolcini (Roller)
  • ASD Golfobasket Alcamo (Team Under 14)
  • Salvatore Porcelli (Blue Devils Napoli Calcio)

PREMIO DONNA FAIR PLAY - Soroptimist Single Club San Marino

  • Erminia Pula (Ciclismo)
  • Giada Paoletti (Bocce)
  • Michaela Romana Righi (Roller)
  • Melissa Mancini (Nuoto Special Olympics)
  • Matilde Terenzi (Roller)
  • Arjola Dedaj (Atleta Paralimpica Atletica)
  • Arianna Emma (Scherma)
  • Anna Maria Mencoboni (Atleta Paralimpica Atletica)
  • Gloria Castronovo (Judo)

PREMIO GIOVANI FAIR PLAY - San Marino RTV e L’Informazione di San Marino

  • Carlo Della Gatta (Calcio Giovanile)
  • Giada Paoletti (Bocce)
  • Valentino Santolini (Bocce)
  • Leonardo Ingrassia (Calcio Giovanile Cailungo)
  • Matilde Terenzi (Roller)
  • Alessandro Giovagnoli (Taekwondo)
  • Gloria Castronovo (Judo)
  • Arianna Emma (Scherma)

PREMIO FAIR PLAY STAMPA SPORTIVA - Associazione Sammarinese Stampa Sportiva

  • Piero Arcide (Racconto di Emozioni)

PREMIO PIERRE DE COUBERTIN ETICA E SPORT - Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin

  • Greta Sarti
  • Mattia Capicchioni

Giuria Internazionale EFPM Fair Play Awards 2025

Diploma EFPM di Riconoscimento

  • Salvatore Porcelli

Diploma EFPM Fair Play Flame

  • Carlo Della Gatta
  • ASD Golfo Basket Alcamo U14 Team

La Cerimonia di Premiazione delle diverse Categorie dei Premi Fair Play 2025 avrà luogo Lunedì 8 settembre 2025 ore 21 presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, Repubblica di San Marino.

c.s. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP




