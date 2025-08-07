Giornata mondiale Fair Play: i premiati dell'8^ edizione

I premi Fair Play sono riconoscimenti che vengono assegnati a individui o squadre che si sono distinti per comportamenti etici e rispettosi nel mondo dello sport, incarnando i valori di lealtà, correttezza e rispetto dell'avversario. Questi premi celebrano l'importanza di giocare pulito, accettare le regole e promuovere un'atmosfera sportiva positiva.

I premi Fair Play sono importanti perché:

PREMIO FAIR PLAY AL GESTO

PREMIO FAIR PLAY ALLA CARRIERA

PREMIO FAIR PLAY ALLA PROMOZIONE

DIPLOMA DI MERITO FAIR PLAY

DIPLOMA MENZIONE D’ONORE FAIR PLAY

PREMIO DONNA FAIR PLAY - Soroptimist Single Club San Marino

PREMIO GIOVANI FAIR PLAY - San Marino RTV e L’Informazione di San Marino

PREMIO FAIR PLAY STAMPA SPORTIVA - Associazione Sammarinese Stampa Sportiva

PREMIO PIERRE DE COUBERTIN ETICA E SPORT - Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin

Giuria Internazionale EFPM Fair Play Awards 2025

Diploma EFPM di Riconoscimento

Diploma EFPM Fair Play Flame

La Cerimonia di Premiazione delle diverse Categorie dei Premi Fair Play 2025 avrà luogo Lunedì 8 settembre 2025 ore 21 presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, Repubblica di San Marino.

c.s. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

