Giornata mondiale Fair Play: i premiati dell'8^ edizione
I premi Fair Play sono riconoscimenti che vengono assegnati a individui o squadre che si sono distinti per comportamenti etici e rispettosi nel mondo dello sport, incarnando i valori di lealtà, correttezza e rispetto dell'avversario. Questi premi celebrano l'importanza di giocare pulito, accettare le regole e promuovere un'atmosfera sportiva positiva.
I premi Fair Play sono importanti perché:
- Promuovono valori positivi nello sport: Incoraggiano il rispetto delle regole, l'onestà e il comportamento etico, sia dentro che fuori dal campo.
- Ricordano l'importanza del rispetto reciproco: Sottolineano l'importanza di trattare gli altri con rispetto, indipendentemente dal risultato sportivo.
- Rafforzano il concetto di sport come strumento educativo: Mostrano come lo sport possa insegnare importanti lezioni di vita, come la gestione delle emozioni, la collaborazione e la responsabilità.
- Contrastano la violenza e la corruzione: I premi Fair Play sottolineano l'importanza di rifiutare comportamenti scorretti, come il doping, il razzismo e la violenza.
PREMIO FAIR PLAY AL GESTO
- Alessandro Andreozzi (Motociclismo)
- Filippo Rovelli (Motociclismo)
- Carlo Della Gatta (Calcio Giovanile Riccione Calcio 1926)
- Fabio Donati (Attività Subacquee)
- Leonardo Ingrassia (Calcio Giovanile Cailungo)
- Bruno Pelliccioni (Rally Terra Storico)
- Arianna Emma (Scherma)
- ASD Atletico Castellazzo (Calcio Allieve Femminile)
- Lorenzo Tura (Canicross)
- Gloria Castronovo (Judo)
PREMIO FAIR PLAY ALLA CARRIERA
- Pier Celestino Amici (fondatore Pallavolo)
- Eraldo Maccapani (Atletica)
PREMIO FAIR PLAY ALLA PROMOZIONE
- Scuola Media Statale Serravalle Classe 3° B
- Scuola Elementare L’Olmo Montegiardino
DIPLOMA DI MERITO FAIR PLAY
- Marino Gasperoni (Ciclismo)
- Erminia Pula (Ciclismo)
- Giada Paoletti (Bocce)
- Valentino Santolini (Bocce)
- Associazione Wushu San Marino (Tai Ji-Heath Qi Gong-Kung FU)
- Simone Saraceni (Acqua Walking)
- Melissa Mancini (Nuoto Special Olympics)
- Matilde Terenzi (Roller)
- Stella Paoletti (Bocce)
- Jacopo Frisoni (Bocce)
- Arjola Dedaj (Atleta Paralimpica Atletica)
- Daniele Mazza (Atleta Paralimpico Attività Subacquee)
- Emanuel Santolini (Attività Subacquee)
- Alessandro Giovagnoli (Taekwondo)
- Anna Maria Mencoboni (Atleta Paralimpica Atletica)
- Stefano Gianessi (Sci alpino Special Olympics)
DIPLOMA MENZIONE D’ONORE FAIR PLAY
- Michaela Romana Righi (Roller)
- Massimiliano Dolcini (Roller)
- ASD Golfobasket Alcamo (Team Under 14)
- Salvatore Porcelli (Blue Devils Napoli Calcio)
PREMIO DONNA FAIR PLAY - Soroptimist Single Club San Marino
- Erminia Pula (Ciclismo)
- Giada Paoletti (Bocce)
- Michaela Romana Righi (Roller)
- Melissa Mancini (Nuoto Special Olympics)
- Matilde Terenzi (Roller)
- Arjola Dedaj (Atleta Paralimpica Atletica)
- Arianna Emma (Scherma)
- Anna Maria Mencoboni (Atleta Paralimpica Atletica)
- Gloria Castronovo (Judo)
PREMIO GIOVANI FAIR PLAY - San Marino RTV e L’Informazione di San Marino
- Carlo Della Gatta (Calcio Giovanile)
- Giada Paoletti (Bocce)
- Valentino Santolini (Bocce)
- Leonardo Ingrassia (Calcio Giovanile Cailungo)
- Matilde Terenzi (Roller)
- Alessandro Giovagnoli (Taekwondo)
- Gloria Castronovo (Judo)
- Arianna Emma (Scherma)
PREMIO FAIR PLAY STAMPA SPORTIVA - Associazione Sammarinese Stampa Sportiva
- Piero Arcide (Racconto di Emozioni)
PREMIO PIERRE DE COUBERTIN ETICA E SPORT - Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin
- Greta Sarti
- Mattia Capicchioni
Giuria Internazionale EFPM Fair Play Awards 2025
Diploma EFPM di Riconoscimento
- Salvatore Porcelli
Diploma EFPM Fair Play Flame
- Carlo Della Gatta
- ASD Golfo Basket Alcamo U14 Team
La Cerimonia di Premiazione delle diverse Categorie dei Premi Fair Play 2025 avrà luogo Lunedì 8 settembre 2025 ore 21 presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, Repubblica di San Marino.
c.s. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP
