Giornata mondiale Fair Play, ospite Walter Bolognani

Giornata mondiale Fair Play, ospite Walter Bolognani.

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play comunica che alla “4 Giornata Mondiale Fair Play” programmata per Martedì 7 settembre 2021 ore 21 presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle sarà presente, nel programma scientifico culturale dell’evento, in veste di relatore Walter Bolognani: Commissario Tecnico delle Squadre Nazionali Giovanili di Nuoto della FIN (Federazione Italiana Nuoto) Capo della Commissione Tecnica COMEN (Confédération Méditérranéenne de Natation) Membro del direttivo della WSCA (Associazione Mondiale Allenatori di Nuoto - World Swimming Coaches Association) Docente di materie natatorie per conto LEN e FINA ( sono l'equivalente della UEFA o della FIFA per il calcio) 3 Olimpiadi (1992-1996-2012) Palma di Bronzo CONI per meriti sportivi nella promozione e sviluppo dello sport a livello nazionale ed internazionale Web Manager LEN

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: