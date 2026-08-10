Giornata Mondiale Fair Play: Premi Fair Play 2026
Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) rende noto l’elenco ufficiale dei Premiati/e che riceveranno i prestigiosi riconoscimenti suddivisi nelle diverse Categorie dei Premi Fair Play 2026, in occasione della “ 9^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ in programma Lunedì 7 settembre 2026 ore 21:00 presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, Repubblica di San Marino.
COMITATO NAZIONALE SAMMARINESE FAIR PLAY
Nominations ufficiale PREMI FAIR PLAY 2026 – “9^ edizione GIORNATA MONDIALE FAIR PLAY” – San Marino 7 settembre 2026.
PREMIO FAIR PLAY AL GESTO
Riccardo Loffredo (Calcio)
Antonio Laghezza (Calcio)
Simone Corcelli (Rally)
Michele Fabbri (Rally)
Emanuele Tacchini (Calcio)
Andrea Pulicelli (Calcio)
Emiliano Oliva (Calcio)
Michele Ciociola (Calcio)
Mattia Mazza (Calcio)
Nicola Armonia (Calcio)
Brando Giacco (Calcio)
PREMIO FAIR PLAY ALLA CARRIERA
Giulio Cesare Casali (Calcio)
Xu Guan Guan (Tai Chi)
Gian Carlo Manuzzi (Tennis)
PREMIO FAIR PLAY ALLA PROMOZIONE
Anita Magalotti (Letteratura Sport)
DIPLOMA DI MERITO FAIR PLAY
Emma Fratti (Ginnastica Ritmica)
Simone Saraceni (Aquawalking)
Elia Moroni (Aquawalking)
Giuseppe Parrotta (Aquawalking)
Antonella Saraceni (Aquawalking)
Roberta Cecchetti (Aquawalking)
Cinzia Battistini (Aquawalking)
Agata RIccardi (Tiro a Segno)
Valerio Massimo Prota (Tiro a Segno)
Federico Amati (Takewondo)
Thomas Albani (Takewondo)
Alessandro Giovagnoli (Takewondo)
Tommaso Terenzi (Roller)
Matilde Terenzi (Roller)
Matilde Mina (Roller)
Veronica Alejandra Bustos (Roller)
Daniele Scardina (Boxe)
Cristian Selva (Aeromodellismo)
Sebastiano Silvestri (Aeromodellismo)
Martina Brandi (Running)
Richard Whitehead (Running)
Thomas Eller (Running)
Alfredo Jose Torre Rossini (Biliardo Sportivo)
DIPLOMA MENZIONE D’ONORE FAIR PLAY
Associazione Nazionale Veterani Sportivi Sammarinesi
Brigata Mai 1 Gioia RSM / Curva Giampaolo Mazza
Aeroclub San Marino
Federazione Balestrieri Sammarinesi
PREMIO DONNA FAIR PLAY
Xu Guan Guan (Tai Chi)
Emma Fratti (Ginnastica Ritmica)
Antonella Saraceni (Aquawalking)
Roberta Cecchetti (Aquawalking)
Cinzia Battistini (Aquawalking)
Agata Riccardi (Tiro a Segno)
Matilde Terenzi (Roller)
Matilde Mina (Roller)
Veronica Alejandra Bustos (Roller)
Martina Brandi (Running)
Anita Magalotti (Volume Sport)
PREMIO GIOVANI FAIR PLAY
Valerio Massimo Prota (Tiro a Segno)
Federico Amati (Taekwondo)
Thomas Albani (Taekwondo)
Alessandro Giovagnoli (Taekwondo)
Tommaso Terenzi (Roller)
Matilde terenzi (Roller)
Emma Fratti (Ginnastica Ritmica)
Mattia Mazza (Calcio)
Brando Giacco (Calcio)
PREMIO FAIR PLAY STAMPA SPORTIVA
Giorgio Betti (Giornalismo sportivo)
Comunicato stampa
Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP)
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