Giornata mondiale Fair Play: premi Fair Play.

Le Organizzazioni Internazionali European Fair Play Movement (EFPM), International Fair Play Committee (CIFP), i Comitati Nazionali Fair Play riconosciuti conferiscono con propri eventi i Premi Fair Play suddivisi in diverse Categorie. A San Marino il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play, in occasione della CERIMONIA DI PREMIAZIONE Giornata Mondiale Fair Play del 7 settembre di ogni anno prevede cinque categorie di Premi: Premio Fair Play al Gesto, alla Carriera, alla Promozione; Menzione d'Onore Fair Play, Diploma di Merito Fair Play. Inoltre vengono conferiti il Premio Giovani Fair Play dai Media Partner San Marino RTV e L'Informazione di San Marino, il Premio Donna Fair Play da Soroptimist Single Club San Marino, il Premio Fair Play Stampa Sportiva da Associazione Sammarinese Stampa Sportiva. Fair play e "sportività" significano infatti: Rispetto delle regole del gioco. Capacità di accettare la sconfitta e di metterla in relazione al proprio impegno, anziché attribuirla a variabili esterne. Comportamento leale e dignitoso. Rispetto delle differenze etniche, razziali, culturali, di genere sessuale, dell'aspetto fisico, opinione politica e religione dei propri eventuali compagni di squadra e degli avversari.

c.s. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

