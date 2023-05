Giornata mondiale Fair Play: premi Fair Play al gesto

Nel proseguire alla presentazione delle Nomination dei Premi Fair Play 2023 in occasione della “ 6^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ in programma a San Marino il 7 settembre 2023, il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) presenta le candidature della categoria Premio Fair Play al GESTO. Riceveranno gli ambiti riconoscimenti coloro che si sono distinti nello sport per comportamenti lineari, corretti e con esempi virtuosi durante le competizioni sportive delle discipline praticate ispirati ai sani principi e valori universali del Fair Play. Questi i premiati: Elia Matteini (Calcio), Mariaclotilde Adosini (Scherma), Davide Bottin (Calcio), Pietro Rossi (Atletica), Alex Da Riz (Calcio), Nicolò Bellus (Calcio), Maurizio De Giacometti (Calcio) Ambra Francini (Calcio),Emilia Rossatti (Scherma), Backaert Auriel (Judo), Paolo Persoglia (Judo). Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) desidera inoltre rivolgere alla Delegazione Sammarinese che prenderà parte alla XIX edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa che si terranno a La Valletta Malta dal 28 maggio al 3 giugno 2023 un caloroso in bocca al lupo con l’auspicio dei migliori successi ai protagonisti dello sport del Titano. Praticare lo sport con Fair Play nel rispetto dei principi fondanti del Decalogo Internazionale della Carta del Fair Play.

c.s. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP