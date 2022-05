Giornata Mondiale Fair Play San Marino

La quinta edizione della “ Giornata Mondiale Fair Play “ in programma il 7 settembre 2022 a San Marino, promossa e organizzata dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP), assume dei connotati importanti e significativi nella parte scientifico culturale del programma, con approfondimenti inerenti agli aspetti etico educativi. Saranno presenti in veste di relatori Antonio Urso sul tema: “Etica e Sport”, Presidente Federazione Italiana Pesistica, della European Weightlifting Federation e componente dell’Esecutivo dell’International Weighlifting Federation; ed un rappresentante del Settore Arbitrale della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC) sul tema: “il ruolo dell’Arbitro nello Sport”. La lista dei premiati che riceveranno i Premi Fair Play delle cinque categorie previste durante la Cerimonia di Premiazione è ultimata per questa edizione. Le novità che ci saranno nel ricco programma di quest’anno prevedono la presentazione dell’Inno ufficiale del CNSFP con musiche di Paul Manners cantante, musicista, compositore e produttore britannico per essere stato il cantante del gruppo pop italiano i Cugini di Campagna dal 1978 al 1985, che sarà presente all’evento e dalla piantumazione dell’Albero Fair Play al Parco Laiala di Serravalle, una iniziativa promossa da International Fair Play Committee (CIFP) che invita ad aderire alla piantumazione di alberi collettivi in tutto il mondo per unirsi a celebrare il 7 settembre in più luoghi possibili con il messaggio comune nel mondo: “ We think about our future” (Pensiamo al nostro futuro). Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) comunica che sarà presente a Bruxelles (Belgio) il prossimo 1 giugno 2022 all’Assemblea Generale di European Fair Play Movement (EFPM) dei Comitati Nazionali Fair Play aderenti al Movimento Europeo Fair Play per presenziare ai lavori assembleari in agenda, con il Dr. Riccardo Venturini.

