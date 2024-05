Giovane golfista sammarinese in mostra negli States

Giorgio Edward Taddei, classe 2011, cresciuto nel San Marino Golf è stato membro della squadra vincitrice del Challenge interregionale 2023; lo scorso autunno si è trasferito con la famiglia negli Stati Uniti e, grazie al golf, ha potuto subito inserirsi nel gruppo scolastico e nella squadra agonistica. Con l’inizio della primavera sono iniziati i campionati scolastici e Giorgio ha gareggiato per la sua scuola di Sacred Heart in Bloomfield Hills - Michigan. Al termine del campionato è stato premiato con la coppa di miglior giocatore del torneo. Il presidente della Federazione Sammarinese Emanuele Vannucci esprime la sua soddisfazione: “Complimenti a Giorgio, arrivare a questi risultati oltreoceano è un grande successo, questo ennesimo riconoscimento ci ripaga di tutto il lavoro che la Federazione quotidianamente porta avanti con i giovani. Il nostro coach è sempre rimasto in contatto con Giorgio e, quando a luglio sarà nuovamente a San Marino per le vacanze, seguirà i nostri stage federali".

c.s. San Marino Golf

