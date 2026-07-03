Giovani velocisti in evidenza al Tolentino Sprint

Fine settimana all’insegna della velocità in occasione dell’evento Tolentino Sprint. I giovani atleti della San Marino Athletics Academy hanno esordito nelle discipline della velocità dimostrando tenacia e buone capacità tecniche.

Iniziano le cadette (14-15 anni) sui 80m. La migliore del team è Gaia Barbieri con il tempo di 11’’78, seguita da Letizia Zafferani con 12’’73.

Nella disciplina regina dei 100m, è Sofia Palmieri ( 17 anni) a esordire con un buon 14’’35 .

Fà parte della squadra anche l’atleta paralimpica Sara Valentini che corre i 400m in 1’29’’36, non riuscendo ad esprimersi al meglio delle sue possibilità.



Comunicato stampa

San Marino Athletics Academy









