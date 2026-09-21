Giovanili: partenza in salita per le due Primavera, il Forlì batte in rimonta gli U17

SETTORE FEMMINILE Inizia con un k.o. esterno il campionato della Primavera femminile. La Res Donna Roma inizia a scavare un piccolo fossato fra sé e le ragazze di Zaghini sul finire del primo tempo, quando colpiscono in rapida successione Laudiero e Cervoni. Poi le Capitoline tornano ad aggiornare il punteggio nella parte conclusiva dell’incontro. Colaruotolo si incarica del 3-0, mentre il rigore di Gobbi, nel recupero, fissa il definitivo 4-0.

SETTORE MASCHILE Campionati nazionali Non ci sono punti neanche per la Primavera maschile nella prima uscita stagionale. Il Treviso sfrutta pienamente il fattore campo scrivendo un 3-0 che viene aperto e chiuso da Sciuto, a segno nel primo caso su rigore. L’altra rete, quella del provvisorio 2-0, la realizza invece Sangne poco oltre la metà del primo tempo. Sconfitti in rimonta gli Under 17, ospiti del Forlì. I ragazzi di Nicolini sbloccano la partita al quarto d’ora con Achilli, ma vengono raggiunti entro la mezz’ora da Alessandro Coladarci, infine sorpassati nel cuore della ripresa da Partisani. Campionati provinciali e regionali Stesso risultato ma copione diverso nel caso degli Under 18, di scena a Dogana contro l’Inter Sammaurese. I ragazzi di Frino incassano la prima rete al 35’ (su rigore) e la seconda al 56’: in entrambi i casi segna Mauri. Tardiva la loro reazione, che arriva solo al 6’ di recupero. Il gol del 2-1 lo mette a segno Gobbo, anche lui dal dischetto del rigore.

Campionato femminile Primavera 2, 1. Giornata | Res Donna Roma – San Marino Academy 4-0 RES DONNA ROMA Diana, Gobbo, Campisano, Sabbatini, Iannilli, Lima (46’ Colaruotolo), De Angelis, Lapaglia (60’ Reali), Laudiero (60’ Ambrosi), Cervoni, Cutino (78’ Grimaldi) A disposizione: Quaresima, Cangialosi, Maimone, Di Lucca, Pistolini Allenatore: Michela De Angelis SAN MARINO ACADEMY Forcellini, Stifani (78’ Dallanoce), Zammarchi (46’ Giusini), Dini (60’ Brocculi), Paone, Carli, Pirini (46’ Di Martino), Ceppari, Lonfernini (46’ Bertozzi), Lozzi, Padovani A disposizione: Mastronardi, Andreini, Iobbi, Martelli Allenatore: Filippo Zaghini Arbitro: Francesco Milocco di Viterbo Assistenti: Damiano Di Lazzaro e Niccolò Prilli di Ciampino Marcatori: 38’ Laudiero, 40’ Cervoni, 80’ Colaruotolo, 90+3’ (r) Gobbi

Campionato Primavera 4, 1. Giornata | Treviso – San Marino Academy 3-0 TREVISO Veronese, Pellizzari (83’ Bellio), Cecconato, Monestier, Menegazzo, Della Libera, Luderin (58’ Montina), Sangne, De Marchi (58’ Titton), Vestidello (75’ D. Rossi), Sciuto (83’ Cuogo) A disposizione: F. Rossi, Compiano, Favaro, Petrera, Trentin Allenatore: Umberto Beraldo SAN MARINO ACADEMY Bucci, Pedrelli, Pala (69’ Balsimelli), Cervellini (46’ Magnani), Stefani, Zavoli (46’ Onano), Valentini, Giovagnoli (69’ Mustafa), Boccella, Bucchi (82’ De Biagi), Raschi A disposizione: Frisoni, Tombini, Giuccioli Allenatore: Dario Vanni Arbitro: Matteo Vaccher di Conegliano Assistenti: Enrico Barina e Davide Carniato di Treviso Ammoniti: Valentini, De Biagi Marcatori: 11’ (r) e 58’ Sciuto, 24’ Sangne

Campionato Under 17 Serie C, 2. Giornata | Forlì – San Marino Academy 2-1 FORLÌ Fregati, Mantini, Ragao, De Conte (46’ Gryka), Partisani, Olivi (61’ Venturi), De Cristofaro (84’ Delvecchio), Morrone (73’ G. Coladarci), Leoni (61’ Quaranta), Nannetti (61’ Mingozzi), A. Coladarci (73’ Gallerani) A disposizione: Casadei, Buccioli Allenatore: SAN MARINO ACADEMY R. Michelotti, Sciarrino, Della Balda (85’ Amati), M. Ceccoli (85’ Frulli), Piergiacomi, Prendi, A. Ceccoli (85’ Lepri), Renzi (71’ Bonifazi), Achilli (66’ Barsaroli), Nicolini, Baggiarini (66’ L. Michelotti) A disposizione: Urbinati, Guerra Allenatore: Davide Nicolini Arbitro: Giovanni Giliberti di Forlì Assistenti: Alessio Liotta e Piero Castagnoli di Forlì Ammoniti: Sciarrino, Piergiacomi, Ragao, A. Coladarci Marcatori: 15’ Achilli, 29’ A. Coladarci, 77’ Partisani

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