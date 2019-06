Giovanili: trionfo Academy nella finale di Champions Romagna

Continuano ad arrivare buone notizie dai numerosi tornei che nell’ultimo periodo hanno visto impegnate le formazioni giovanili della San Marino Academy. Una di esse, l’Under 19 di Pietro Rossi, venerdì ha alzato al cielo la Champions Romagna al termine di una finale che ha visto i biancoazzurri imporsi sulla Sampierana con un netto 4-0. Il primo tempo del “Romeo Neri” di Rimini finisce 1-0, con Matteo Chezzi ad entrare per primo nel tabellino di giornata. Nella ripresa, dopo una serie di occasioni che la Sampierana non riesce a tramutare nella rete del pareggio, la squadra di Rossi mette in ghiaccio la vittoria – ed in bacheca la coppa, che va ad aggiungersi al titolo provinciale conquistato anch’esso dai biancoazzurri nella stagione in corso - grazie alla doppietta di Emanuele Sbardella e al sigillo finale di Paco Piscaglia, giunto un minuto dopo l’espulsione di Venturi. Secondo gradino del podio, invece, per gli Esordienti Provinciali al Memorial “Mazzocchi/Micucci” di Torconca e per i Giovanissimi classe 2005 al “Garavelli” di Savignano. I primi cedono di misura (1-0) al Muraglia nella finale giocata mercoledì scorso, mentre i secondi – impegnati sabato - si arrendono ai calci di rigore contro uno Junior Cervia capace di annullare, nei tempi regolamentari, il vantaggio biancoazzurro a firma di Sensoli. Ieri è stato il giorno delle fasi finali del “Città di Cotignola”, manifestazione che ha visto all’opera gli Under 13 Professionisti di Mastini, i quali hanno ceduto 2-0 nella semifinale disputata contro il Faenza per poi rifarsi nella “finalina” per il terzo posto che li ha visti opposti ai padroni di casa del Cotignola: finisce 5-0 per i biancoazzurri, che colpiscono con Riccardi, Berardi, Cervellini e con Giacomo e Tommaso Benvenuti. Guardando all’immediato futuro, invece, troviamo il quarto di finale che domani vedrà impegnati gli Under 15 di Gespi, capaci di superare a punteggio pieno la fase a gironi del torneo Marche-Romagna di Fano dopo aver battuto, in sequenza, Forsempronese, Senigallia e Accademia Granata. Il successo contro quest’ultima risale a giovedì scorso ed è un 3-0 scritto da Emanuele Pelliccioni, Santi e Fabbri. FSGC | Ufficio Stampa