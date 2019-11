Giovanili: un week-end con pochi sorrisi

Non è stato un fine settimana particolarmente prodigo di risultati positivi per le formazioni giovanili della San Marino Academy. L’unica vittoria è quella degli Esordienti Provinciali “A”, che a Montegiardino hanno regolato 4-1 i coetanei del Rimini United per effetto delle vittorie nella seconda e terza frazione di gioco - oltre a quella negli shootout (29-21 il punteggio) – dopo aver pareggiato nella prima. Inizia infatti con un 1-1 (rete biancoazzurra a firma di Salucci) la domenica dei ragazzi di Astolfi, poi capaci di imporsi di misura nel secondo tempo (2-1, gol di Baldacci e Filippo Valentini) e di scavare un solco un po’ più profondo nel terzo, terminato col risultato di 3-1. A segno, tra le file dei padroni di casa, ancora Filippo Valentini oltre a Burioni e Tamburini. Costretti ancora a rimandare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale gli Under 13 Professionisti, che sullo stesso campo degli Esordienti Provinciali, sabato, hanno ceduto 3-1 al Carpi. Biancoazzurri bravi a portare a casa la prima frazione con un 1-0 scritto dalla rete di Semperlotti; poi, però, gli ospiti reagiscono facendo propri – sempre con il risultato di 1-0 - gli altri due tempi di gioco, oltre ad imporsi anche nel gioco tecnico, chiuso col punteggio complessivo di 24-22. Carpi corsaro anche nella categoria Under 14. In questo caso il campo di gioco era quello di Serravalle B, dove i ragazzi di Belluzzi cedono di misura agli emiliani incassando il gol decisivo a tempo quasi scaduto. Succede tutto nella ripresa: il Carpi sblocca il punteggio con Daini, ma i padroni di casa sono bravi a reagire trovando il pareggio con Tommaso Benvenuti. Come detto, sono le battute conclusive a tradire i biancoazzurri: è in piena zona Cesarini, infatti, che Daini torna a referto mettendo a segno il gol vittoria. Nella categoria degli Under 15 Provinciali, si trasforma in un festival del gol il confronto fra i classe 2005 di Piselli ed il Riccione Calcio. I biancoazzurri, ospiti dei rivieraschi, perdono infatti con il punteggio di 8-4. Il Riccione fa la maggior parte del lavoro nel primo tempo, chiuso sul parziale di 5-0 per la tripletta di Di Pietro e le reti di Djaha e Bardeggia. Nella ripresa, lo scatenato Di Pietro completa la sua domenica a dir poco produttiva mettendo a segno altri due gol, intervallati dal secondo centro di Bardeggia e dal primo di casa Academy, con Chiaruzzi a finire a referto. Nel finale i ragazzi di Piselli hanno un sussulto d’orgoglio che li conduce a trovare per altre tre volte la via del gol, dimezzando un parziale che comunque premia ampiamente il Riccione. Sono due centri di Sensoli e uno di Filippini a completare il torrenziale tabellino di giornata. Non mancano i gol neppure nell’incrocio fra gli Allievi Provinciali di Venerucci e l’Accademia Rimini, ospite dei biancoazzurri in quel di Dogana. Anche in questo caso non sorride particolarmente all’Academy la prima frazione di gioco, che vede i rivieraschi dominare con un 5-1 costruito con le doppiette di Sharif ed Airi e con la rete di Martino; tra i padroni di casa, è il gol di Zafferani a spezzare momentaneamente l’assolo riminese. Nella ripresa, la rete di Ancora assottiglia una distanza che torna presto a farsi quadrupla con il secondo centro personale di Martini. Successivamente i padroni di casa tornano al gol con Ancora e Crescentini, abbozzando una rimonta che tuttavia non si concretizzerà. Il punteggio finale recita 4-6. Sabato pomeriggio storto anche per gli Under 19, che sempre a Dogana - dove avevano preceduto gli Allievi Provinciali – incappano nella prima sconfitta stagionale. Mattatore dei ragazzi di Rossi, il Diegaro, in vantaggio una prima volta con Pisanello ma ripreso nel recupero di prima frazione da Carlini. Arriva nella parte finale della gara il gol che permette agli ospiti di fare bottino pieno; a firmarlo, Amoruso. Cadono tra le mura amiche anche le ragazze della formazione Primavera, superato 2-0 dalle Empoli Ladies. Toscane che costruiscono questo successo segnando una volta per tempo: il vantaggio lo firma Palama, il raddoppio De Matteis. Niente impegni ufficiali per le Under 15, che comunque si sono mantenute attive sfidando il Bologna in amichevole. Ferme per turni di riposo o per soste dei rispettivi campionati anche diverse formazioni maschili: gli Esordienti Provinciali “B” e i Giovanissimi Provinciali classe 2006, oltre all’intero pacchetto delle squadre iscritte a campionati nazionali: Under 15, Under 16 e Under 17. Buon riscontro in termini di partecipazione, infine, l’Open Day organizzato ieri mattina al Garden Center Sporting di Rimini nel segno della neonata collaborazione fra la San Marino Academy e la Polisportiva locale; focus del progetto, le categorie del calcio giovanile femminile che riguardano le bambine e le ragazzine iscritte alle scuole elementari e medie.

Campionato femminile Primavera, 8° giornata |

San Marino Academy – Empoli Ladies 0-2

SAN MARINO ACADEMY Piazzi; Naghi, Casali, Gennari (dall’87’ Generali), Paolini, A. Zaghini, Sanchi, Giuliani, Sietchiping Nzepa (dal 73’ Grandoni), Cecchini, Prencipe (dal 76’ Crinelli) A disposizione: Bedetti, D’Orazio, Tomassini allenatore: Filippo Zaghini

EMPOLI LADIES Fabiano; Puddu, Carli (dall’80’ Baccellini), Palama, Orsini, Cerone, De Matteis (dall’86’ Iacoponi), Scognamiglio (dal 75’ Zorzetto), Dehima, Viscuso, Maroso A disposizione: Bigalli, Bertone, Iannazzo, Fabbroni

Allenatore: Pierangelo Mosconi

Arbitro: Rrok Gjinaj di Cesena

Assistenti: Giuliana Vigile e Simone Donati di Cesena

Marcatori: 36’ Palama, 72’ De Matteis

FSGC | Ufficio Stampa