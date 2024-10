Giovanni Cavallo e Maldivia Polini portano San Marino in finale ai Campionati Internazionali di Danza Sportiva a Koper

Straordinario risultato per la coppia di atleti Giovanni Cavallo e Maldivia Polini, maestri dell’associazione sportiva Move Dance di San Marino, che per la prima volta hanno rappresentato la Repubblica di San Marino agli International Championships 2024. La prestigiosa competizione, organizzata dall’IDSF, è considerata una delle quattro più importanti al mondo e si è svolta a Koper, Slovenia, dal 10 al 13 ottobre 2024. Con oltre 1200 atleti provenienti da tutto il mondo, la manifestazione ha visto 24 coppie professioniste sfidarsi nella categoria Master Professional Latin. Giovanni e Maldivia, grazie alla loro eccezionale preparazione e passione, si sono distinti in tutte le discipline, tra cui samba, cha cha cha, rumba, paso doble e jive, raggiungendo la finale e conquistando un meritatissimo 4° posto, posizionandosi tra i migliori interpreti a livello mondiale. Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato quando la leggenda della danza sportiva, Peter Maxwell, Master of Ceremony, ha annunciato il loro ingresso in finale, facendo risuonare il nome di San Marino tra gli applausi e la standing ovation del pubblico. "Sentire il nostro nome legato a San Marino è stato un momento indimenticabile", ha commentato la coppia. "Questo risultato, migliore rispetto alle precedenti edizioni, è il frutto di mesi di allenamenti intensivi e grande impegno". Giovanni e Maldivia hanno voluto esprimere un ringraziamento speciale a Davide e Olga Cacciari, fondatori del Team Diablo, e a San Marino Welcome, il cui supporto è stato fondamentale durante tutto il percorso. L'associazione Move Dance si impegnerà ora a promuovere la danza sportiva nella Repubblica di San Marino, offrendo a bambini, giovani e adulti la possibilità di scoprire l’affascinante mondo del ballo di coppia in un ambiente accogliente e stimolante, dove crescere nella disciplina divertendosi. La coppia ora si prepara per il prossimo grande appuntamento: il campionato mondiale di Toronto, in programma il 18 e 19 ottobre 2024, dove Giovanni e Maldivia puntano a raggiungere nuovamente la finale, portando con orgoglio la bandiera di San Marino sul palcoscenico internazionale. Dopo Toronto, altre due tappe imperdibili li attendono: dal 1 al 3 novembre a Schladming, in Austria, e infine, dal 22 al 24 novembre, a San Marino per gli CSIT World Amateur Dancesport Championships, che si terranno presso il centro sportivo Multieventi Sport Domus. Un grande in bocca al lupo a Giovanni e Maldivia per questa nuova ed emozionante avventura!

cs Gaetano Lacitignola