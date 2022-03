Giovedì il secondo appuntamento dedicato alla formazione con lo psicologo dello sport Sammy Marcantognini

Giovedì il secondo appuntamento dedicato alla formazione con lo psicologo dello sport Sammy Marcantognini.

Dopo l’appuntamento della scorsa settimana, incentrato sulla relazione genitore-figlio in rapporto al problema delle dipendenze digitali e l’importanza dello sport nel percorso di crescita del giovane, giovedì 24 marzo è in programma il secondo dei due appuntamenti formativi organizzati dal CONS insieme allo psicologo dello sport Sammy Marcantognini (direttore scientifico di Ethica Center). L’appuntamento di giovedì, in particolare, sarà rivolto ai tecnici e approfondirà i temi della motivazione e dell’aggressività, prendendone in considerazione le connessioni reciproche. La partecipazione è gratuita. Si potrà seguire l’incontro in presenza presso la sala conferenze del CONS, dalle 19:00 alle 21:00 (fino a esaurimento posti, nei limiti previsti dai protocolli anti Covid), oppure online su piattaforma Zoom. A fini organizzativi è richiesta prenotazione tramite mail all’indirizzo segreteria@cons.sm (specificando la volontà di assistere in presenza o da remoto) o per telefono al numero 0549 885600.

Cs Cons

I più letti della settimana: